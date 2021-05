Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 21

+ Top - Kimera EVO37: De mooiste rally-Lancia ooit komt terug

We beginnen dit nieuwsbericht met controverse, want inderdaad ... wij vinden de Lancia 037, niet de Lancia Stratos, de mooiste rallywagen ooit gebouwd. Daarom zijn we blij dat Kimera Automobili de lijnen van de 037 heeft behouden in zijn buitengewoon fraaie Kimera EVO37.



+ Top - Waarom de elektrische Citroën e-C4 opeens 2200 euro goedkoper is

Om eerlijk te zijn: het blijft gissen naar waarom Citroën de prijs van de elektrische e-C4 per 1 juni verlaagt. Maar een goede gok zou zijn dat de Citroën e-C4 met zijn nieuwe vanafprijs onder de Volkswagen ID.3 met 100 kW-laadmogelijkheid terechtkomt.



+ Top - Zou je een vaarbewijs nodig hebben voor de Rolls-Royce Boat Tail?

Autonamen klinken toch net wat lekkerder in het Engels. Rolls-Royce Bootstaart heeft immers niet dezelfde 'ring to it' als Rolls-Royce Boat Tail. De bijzondere cabrio is ontwikkeld in samenwerking met drie vaste Rolls-Royce-klanten en geeft aan hoe ver ze bij het merk kunnen gaan in het personaliseren van een auto. Coachbuilding is terug, zo zegt het merk.



- Flop - Tesla moet boete betalen, schroefde stiekem elektrische actieradius terug

Tesla is in Noorwegen veroordeeld tot het betalen van een boete. Een aantal Tesla-rijders had een zaak aangespannen tegen het bedrijf, omdat het met een software-update stiekem de actieradius en de laadsnelheid van zijn auto's naar beneden had bijgesteld.



- Flop - Rechtbank in Amsterdam buigt zich over Nederlandse sjoemeldiesels

Hebben tienduizenden Nederlandse Volkswagen-rijders recht op een schadevergoeding? Dat is wat iedereen wil weten. Het antwoord komt eraan, want in Amsterdam begint de rechtszaak over dieselgate. Eindelijk.



- Flop - Maak je graag lawaai met jouw auto? Rotterdam pakt je met een speciale flitspaal

In het centrum van Rotterdam hebben ze al een tijd te maken met een enorme geluidsoverlast van automobilisten. Niet van alle automobilisten, maar van een groep van ongeveer honderd individuen, die toeteren, hard optrekken en bij het stoplicht onnodig gasgeven. De gemeente wil ze nu aanpakken met speciale flitspalen, die het geluidsniveau kunnen meten.