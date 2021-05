Toch geen zin in vliegen tussen je tanden? Dit is de McLaren Elva mét voorruit

Het lijkt een bescheiden trend te zijn. In navolging van de Mercedes SLR Stirling Moss uit 2009 hebben alle supercarfabrikanten recent een volledig open auto geïntroduceerd. Het begon met de Ferrari Monza SP1 en SP2 (eenzitter of tweezitter), waarna ook de Aston Martin V12 Speedster, Lamborghini SC20 en McLaren Elva op de markt kwamen.

McLaren Elva mag anders in de VS niet verkocht worden

McLaren is de enige die zijn model nu van een voorruit heeft voorzien. Zijn ze zo laf daar in Woking? Of zijn er misschien klanten die erom hebben gevraagd? Nee. McLaren doet dit omdat de Elva zonder voorruit in sommige Amerikaanse staten niet verkocht mag worden.

Voorruit en ruitenwissers maken de Elva 20 kilo zwaarder

Het stuk glas, de zonnekleppen, ruitenwissers en ruitensproeiers maken de McLaren Elva zo'n 20 kilo zwaarder. Gelukkig zit dat extra gewicht de prestaties niet in de weg. De 815 pk en 800 Nm sterke Elva gaat nog steeds in minder dan 3 seconden naar 100 km/h.

McLaren Elva zónder voorruit heeft een 'virtuele voorruit'

De McLaren Elva zónder voorruit - die zo'n 1,8 miljoen euro kost - is overigens uitgerust met een 'virtuele voorruit'. Hij gebruikt een systeem van luchtkanalen en kleppen om de binnenkomende rijwind over de cabine heen te leiden. Volgens McLaren zorgt dat op snelheid voor een verbazingwekkend rustig interieur.