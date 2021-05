Lamborghini rijden met lage bijtelling? Dat kan straks

Lamborghini probeert zo lang mogelijk vast te houden aan atmosferische motoren, maar met de steeds strenger wordende CO2-eisen gaat dat niet lang meer lukken. De huidige Lamborghini Huracán heeft een V10, zijn grotere broer, de Aventador, een V12. In de nabije toekomst krijgen die Lamborghini-motoren hulp van hybridetechniek, zoals ook al is toegepast in de gelimiteerde Sián.

Lamborghini gaat 'richting Cor Tauri'

Maar Lamborghini moet verder. Daarom heeft algemeen directeur Stephan Winkelmann - de meest Italiaanse Duitser die je ooit hebt gezien - een elektrificatieplan aangekondigd. Direzione Cor Tauri, heet het, oftewel 'richting Cor Tauri', wat een ster is in het sterrenbeeld Stier.

In 2023 eerste hybride-Lamborghini

Erg rigoureus is het plan niet. Dit jaar worden nog twee Lamborghini's met V12 gepresenteerd, die waarschijnlijk in een beperkte oplage zullen worden gebouwd. Daarna, in 2023, is het dan de beurt aan de eerste echte hybride-Lamborghini (de gelimiteerde Sián tellen we even niet). Mogelijk gaat het om de opvolger van de Lamborghini Aventador.

Elektrische Lamborghini wordt 2+2 GT

Verder komt er een geëlektrificeerde Lamborghini Urus aan én krijgt de Lamborghini Huracán een vervanger met V8-hybride-aandrijving. Pas na 2025 gaan we de eerste volledig elektrische Lamborghini zien. Naar verluidt een tweedeurs gran tourer met plek voor vier personen, die naast de bestaande modellen in het leveringsprogramma komt.