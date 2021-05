Onderzoek: van alle Europeanen rijden Nederlanders het vaakst te hard

Daaraan kunnen we twee conclusies verbinden: wij Nederlanders rijden massaal te hard én wij Nederlanders vullen enquêtes een stuk eerlijker in dan andere Europeanen. Want bij Autowereld kunnen we ons maar moeilijk voorstellen dat wij met stip bovenaan staan als het om hardrijden gaat.

De Britten zijn de beste bestuurders

En dat is trouwens ook een conclusie van het onderzoek van Ipsos: wij Nederlanders vinden dat we uitstekende bestuurders zijn. In andere Europese landen rijden alleen maar hooligans rond, denken we. Terwijl we met een mager zesje Europees gezien in de middenmoot staan. De Britten zijn kennelijk de beste automobilisten. De Grieken de slechtste.

Nederlanders zijn 'wars van betutteling'

Maar toch staan die niet bovenaan als het om het overtreden van regels gaat. Dat zijn de Belgen (84 procent lapt verkeersregels aan de laars), op de voet gevolgd door wij Nederlanders (82 procent). En dat we 'wars van betutteling' zijn, zoals Fluitsma en Van Tijn zongen, blijkt uit het feit dat we die regels maar onzin vinden. Ze zijn 'niet logisch', zo zeggen de Nederlandse respondenten.

Geen voorrang verlenen, rechts inhalen

Ze (om het maar even buiten onszelf te plaatsen) geven bovengemiddeld vaak aan door te rijden bij een stopstreep (alleen de Belgen en Duitsers doen dat vaker), geen voorrang te verlenen, bij wegwerkzaamheden hard door te rijden, rechts in te halen, links te blijven plakken en de telefoon te gebruiken tijdens het rijden.

Andere landen zijn maar agressief, vinden we

Uit het onderzoek van Ipsos blijkt echter dat we onszelf voorzichtige en kalme bestuurders vinden. Automobilisten uit andere Europese landen noemen we 'onverantwoordelijk' en 'agressief'. En dat laatste klopt ook wel een beetje. Want met name in Frankrijk, Spanje en Griekenland wordt er heel wat getoeterd en gescholden.