Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 18

Top - De Citroën Ami Cargo is zooo schattig!

Ken je de Citroën Ami? Dat piepkleine elektrokubusje met een topsnelheid van 45 km/h, waarin je zonder rijbewijs mag rijden. Er komt nu een bestelbusvariant van: de Citroën Ami Cargo. En om nog een beetje ruimte voor dozen te creëren, heeft het minuscule bedrijfswagentje geen passagiersstoel meer.

Top - Voor 13.000 euro is deze elektrische Messerschmitt van jou

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog maakte dwergautootjes de Europese bevolking weer mobiel. Ze waren goedkoop, maar vooral ook erg klein. Een van de bekendste 'bubble cars' is de Messerschmitt Kabinenroller uit 1953. Bij een specialist in Duitsland kun je de KR nu weer nieuw kopen, naar wens zelfs met een elektrische aandrijflijn.

Top - Nederlander zet twee wielen te veel onder Mercedes X-Klasse

Menig autoliefhebber herinnert zich nog wel de Mercedes-AMG G 63 6x6, die volstrekt onzinnige, maar razend populaire creatie met drie assen en zes wielen. In Nederland staat nu een soortgelijke auto te koop, gebouwd door Classic Youngtimers uit Uden: de Mercedes X-klasse 6 Wheeler.

Top - Win geweldige prijzen! Op 1 juni verandert Autowereld.com in Autoreview.nl

Autowereld.com krijgt op 1 juni een nieuwe naam: Autoreview.nl. En om dat te vieren, geven we vanaf die datum twee weken lang geweldige prijzen weg. We leggen je later meer daarover uit. Eerst vertellen we je over onze naamswijziging.

Flop - Bel Guinness World Records! Want de benzineprijs was nog nooit zo hoog

Het is geen record om vrolijk van te worden, maar we hebben het klaargespeeld: de benzineprijs in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. De adviesprijs voor een liter staat nu op 1,897 euro. En daarmee is het record van 2021 gebroken.

Flop - Verkoopcijfers 2021: Deze auto's kocht helemaal niemand!

April 2020 was een rampmaand voor de Nederlandse automarkt. Op het hoogtepunt van de coronapaniek kocht bijna niemand meer een vierwieler. Het is dan ook niet vreemd dat de verkopen vorige maand met 55,6 procent stegen. Maar niet alle modellen profiteren van die opleving. Deze auto's kocht helemaal niemand in de eerste drie maanden van dit jaar.

Flop - Chiptekort: bij VLD Nedcar zitten 3000 medewerkers tijdelijk thuis

Het is een probleem dat de hele auto-industrie treft: het wereldwijde tekort aan computerchips. Bij VDL Nedcar in Born - waar modellen voor BMW en Mini worden gemaakt - lag de productie vorige week twee dagen stil. Zo'n 3000 medewerkers hoefden daardoor niet op het werk te verschijnen. Deze week ging de fabriek op woensdag, donderdag en vrijdag dicht.

Flop - Tesla: 'Elon Musk kan twitteren wat hij wil, er komen geen zelfrijdende auto's'

Wij hebben nog een weddenschap staan met een Nederlandse autojournalist van een ander medium. Hij gelooft heilig in Elon Musk en riep twee jaar geleden vol vertrouwen dat er in 2020 zelfrijdende Tesla's zouden zijn. Wij zijn sceptischer. En wij kregen gelijk. Want wat Musk ook twittert, zijn eigen bedrijf spreekt hem nu tegen. Er komen binnenkort zeker nog geen autonome modellen van Tesla.