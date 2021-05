Voor 13.000 euro is deze nieuwe, elektrische Messerschmitt KR van jou

Na de Tweede Wereldoorlog mocht fabrikant Messerschmitt - bekend van het Messerschmitt Bf 109-jachtvliegtuig - geen vliegtuigen meer bouwen. Daarom besloot het bedrijf om zich te storten op prefab-huizen en kleine voertuigen. In de jaren vijftig konden nog niet veel Europeanen zich een auto veroorloven. Daarom waren 'bubble cars' toen zo populair. Ze waren zuinig, goedkoop en boden meer bescherming tegen de elementen dan een motorfiets of brommer.

Driewielige Messerschmitt KR met twee zitplaatsen

Bekende voorbeelden van de dwergauto's zijn de BMW Isetta, de Heinkel Kabine, de Zündapp Janus en de Messerschmitt KR. Die laatste was een driewieler, met onder een vliegtuigachtige cockpitkap plaats voor twee inzittenden achter elkaar. Hij werd gebouwd van 1953 tot en met 1964, en werd aangedreven door een tweetakt eencilindermotor. Opmerkelijk: er zat geen rond stuur in de Messerschmitt, maar een soort stuurknuppel, die slechts hele kleine uitslagen nodig had om de voorwielen volledig naar links of naar rechts te draaien.

Piepkleine batterij is goed voor 80 kilometer bereik

Het Duitse bedrijf Messerschmitt-Werke specialiseert zich in Kabinenrollers en brengt de KR nu terug op de markt. Het miniwagentje is er in twee varianten: als KR 202 (met 125 cc viertakt eencilinder en 7,3 pk) en als KR E-5000 (met een 6,8 pk leverende elektromotor). Die laatste is voorzien van een piepkleine 1,4 kWh batterij, die je genoeg elektriciteit levert voor een actieradius van maximaal 80 kilometer. Het opladen gaat niet zo snel. De batterij moet 4 tot 6 uur aan de stroom om weer vol te geraken.

Te bestellen in Duitsland vanaf 10.950 euro

Beide uitvoeringen van de Messerschmitt KR hebben een topsnelheid van 90 km/h. Ze wegen zo rond de 200 kilo. Moderne toevoegingen zijn: led-koplampen, schijfremmen, een instelbare wielophanging en een lichtgewicht carrosserie van glasvezel. Je kunt de elektrische KR E-5000 met een extra batterij bestellen voor meer bereik. De Messerschmitt KR 202 kun je bestellen vanaf 10.950 euro, exclusief belastingen. Voor de E-5000 moet je 12.950 euro meebrengen.