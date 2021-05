Waarom de Amsterdamse metro reclame voor brandstofauto's verbiedt

Alhoewel, dat moeten we nuanceren: advertenties voor goedkope vliegreizen mogen niet meer. Want daarin maakt de gemeente Amsterdam gek genoeg een onderscheid. Het stadsbestuur heeft het over vliegtickets tegen 'dumpprijzen', maar hoe hoog/laag die dumpprijzen moeten zijn om geweerd te worden, is niet duidelijk.

Het verbod geldt alleen op productniveau

De advertenties voor goedkope vliegtickets, brandstof en producten die op fossiele energie draaien zijn per vandaag verboden in de metro van Amsterdam. Het is juridisch niet mogelijk om bedrijven die reclame willen maken te weren; het verbod geldt daarom op productniveau. Dat betekent dat bijvoorbeeld Transavia nog wel mag adverteren, maar niet voor vliegreis naar Barcelona voor 30 euro.

Alleen binnen de metro van Amsterdam

Het is juridisch niet mogelijk om een reclameverbod buiten de metrostations af te dwingen, aldus wethouder Marieke van Doorninck op NPO Radio 1. Daarvoor is een landelijk verbod op fossiele reclame nodig. In 2017 begon de Amsterdamse metro met het weren van reclames voor ongezonde voeding voor kinderen tot achttien jaar.

In Utrecht en Rotterdam ook initiatieven

Vanaf vandaag zal je dus alleen nog elektrische autoreclames terugzien op de metrostations in Amsterdam. Soortgelijke initiatieven in andere steden, zoals Utrecht en Rotterdam, hebben het vooralsnog niet gehaald. Internationaal gezien zijn er ook plannen. Zo wil de stad New York oliemaatschappijen verbieden om nog misleidende reclame te maken.