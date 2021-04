Amerikaanse beurswaakhond onderzoekt mislukte 1 april-grap Volkswagen

Wat gebeurde er precies? Op 29 maart lekte Volkswagen of America 'per ongeluk' een persbericht over een naamsverandering. In de VS zou het merk Volkswagen worden omgedoopt tot Voltswagen. Diverse media berichtten erover en vroegen Volkswagen om commentaar, waarop Scott Keogh, directeur van de Amerikaanse tak, bleef beweren dat het geen grap was, maar dat het echt ging gebeuren.

Kranten en nieuwssites toonden zich naiëf

Kranten en nieuwssites - ook in Nederland - toonden zich verbazingwekkend naïef en namen de bevestiging van Keogh serieus. Volkswagen zou in Amerika werkelijk Voltswagen worden, schreven ze. Onzin natuurlijk, zoals wij toen al opmerkten, want een dag later bleek het hele Voltswagen-gedoe een slecht uitgevoerde 1 april-grap te zijn.

Het liegen van Volkswagen-voorlichters viel niet goed

Het jokken (om niet te zeggen: liegen) van diverse Volkswagen-voorlichters en -managers viel niet goed. Immers, Volkswagen heeft niet een al te beste reputatie op het gebied van de waarheid vertellen. In 2015 kwam aan het licht dat de Duitse autofabrikant strenge emissie-eisen had omzeild met een stukje sjoemelsoftware in zijn dieselmodellen. Het miljarden euro's kostende dieselgateschandaal.

Beurswaakhond doet onderzoek naar Voltswagen-grap

Afijn, ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission) is niet in zijn nopjes met Voltswagen-gate. Want vlak na de aankondiging van de naamsverandering en de 'bevestiging' dat het niet om een grap ging, schoot de beurskoers van Volkswagen met 12,5 procent omhoog.

SEC tikte eerder Tesla-baas Elon Musk op de vingers

De SEC wil uitzoeken of Volkswagen met het Voltswagen-debacle beursregels of wetten heeft gebroken. Eerder ging de organisatie achter Tesla-topman Elon Musk aan. Die had op Twitter geschreven dat hij Tesla van de beurs ging halen en dat hij daarvoor het geld had. Kort na die aankondiging steeg de koers van het aandeel Tesla flink. Musk is voor zijn stunt gestraft.