Prijs Renault Arkana: minder hoofdruimte kost 2600 euro meer

Want minder hoofdruimte voor de achterpassagiers kost in dit geval 2600 euro meer. Want ook al staat de Renault Arkana op het platform van de Renault Captur, je moet hem eigenlijk vergelijken met de Renault Kadjar. Die laatste is er in Nederland vanaf 29.790 euro. Voor een Arkana ben je minstens 32.390 euro kwijt.

Renault Arkana met Russische en Koreaanse roots

Het model is niet nieuw overigens. De Arkana is al sinds 2019 op de markt in Rusland, waar hij op het platform van de Dacia Duster staat. De Europese versie van de coupé-suv heeft weinig met die auto te maken en is gebaseerd op de Koreaanse Renault Samsung XM3, die technisch verwant is aan de tweede generatie Renault Captur.

Arkana is een stuk groter dan de Renault Captur

Maar ondanks dat is de Renault Arkana een stuk groter dan de Captur (34 centimeter langer, om precies te zijn). Hij meet in de lengte zelfs meer dan de Kadjar. In de bagageruimte van de Arkana kun je 438 liter aan spullen kwijt. Dat is duidelijk meer dan de Captur met zich kan meezeulen (377 liter) en fractioneel minder dan de Kadjar kan verstouwen (472 liter).

Alleen leverbaar als 143 pk sterke hybride

Het leveringsprogramma van de Arkana is erg overzichtelijk. Hij is er alleen als E-Tech Hybrid 145, met een 143 pk sterke hybride-aandrijflijn met twee elektromotoren. Er zijn drie uitrustingsniveaus: Zen (32.390 euro), Intens (34.590 euro) en R.S. Line (37.290 euro). Vanaf juli staat de Renault Arkana bij de Nederlandse dealers.