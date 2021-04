Begrensd op 180 km/h - Nooit meer scheuren in een Renault of Dacia

Luca de Meo - die voorheen directeur was van Seat - deed zijn uitspraak tijdens een vergadering met aandeelhouders. Alle nieuwe Renaults en Dacia's die vanaf 2022 op de markt komen, zullen worden begrensd op 180 km/h. Of op minder. Want voor de aankomende elektrische Renault Mégane noemt De Meo een afgeregelde top van 160 km/h. Maar goed, het heeft ook weinig zin om met een elektrische auto sneller te gaan, want dan is de batterij binnen no time leeg.

Hoge snelheid speelt bij derde dodelijke ongelukken een rol

De reden van de begrenzing op 180 km/h is veiligheid. Volvo heeft die maatregel bijvoorbeeld al in 2020 ingevoerd, met het oog op het terugdringen van het aantal verkeersdoden. De Zweedse fabrikant heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld: geen verkeersdoden meer in nieuwe Volvo's. En volgens cijfers van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een derde van de dodelijke verkeersongelukken in Nederland te wijten aan te hard rijden, dus is het begrenzen van auto's een logische stap.