Nee, Elon Musk! Een Tesla op Autopilot is NIET 10 keer veiliger dan gemiddeld

Sinds 2018 houdt Tesla bij hoeveel ongelukken er gebeuren met zijn modellen. Dat wordt uitgedrukt in ongelukken per gereden mijl en wordt uitgesplitst naar auto's met Autopilot uitgeschakeld en met Autopilot ingeschakeld. Voor de duidelijkheid: Autopilot is een combinatie van semi-autonome elektronische assistenten, net zoals andere fabrikanten die hebben. Er is veel kritiek op de naam Autopilot en de toevoeging Full Self-driving Capability, want zelfrijdend is de combinatie van semi-autonome rijassistenten absoluut niet.

Data over aanrijdingen van de NHTSA en Tesla

Hoe dan ook, uit de statistieken van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) blijkt dat er in de Verenigde Staten gemiddeld één auto-ongeluk per 484.000 gereden mijlen gebeurt. Tesla splitst zijn eigen cijfers uit naar auto's zonder ingeschakeld Autopilot (1 op 978.000), auto's zonder ingeschakeld Autopilot, maar mét actieve veiligheidssystemen aan (1 op 2,05 miljoen) en auto's mét ingeschakeld Autopilot (1 op 4,19 miljoen).



Tesla Autopilot is niet tien keer veiliger

De conclusie die Tesla-baas Elon Musk daaraan verbindt, is dat een Tesla op Autopilot tien keer veiliger is dan de gemiddelde auto. Hij schreef dat zelfs op Twitter. Maar het is onzin. Autopilot wordt voornamelijk gebruikt op de snelweg, waar gemiddeld een stuk minder ongelukken plaatsvinden dan in de stad of op buitenwegen. En de data van de NHTSA is niet uitgesplitst naar locatie, dus kun je de NHTSA-data niet vergelijken met de Tesla-data.

In 2021 deed Tesla Autopilot het slechter

Bovendien, over het geheel genomen heeft Tesla het in het eerste kwartaal slechter gedaan dan vorig jaar. Want Musk maakt - uiteraard - de vergelijking met de eerste drie maanden van 2020 niet. Laten wij dat dus wel even doen. Auto's zonder ingeschakeld Autopilot gingen van 1 op 1,42 miljoen in 2020 naar 1 op 978.000 in 2021. Auto's zonder ingeschakeld Autopilot, maar mét actieve veiligheidssystemen aan gingen van 1 op 1,99 miljoen naar 1 op 2,05 miljoen. Auto's met Autopilot gingen van 1 op 4,68 miljoen naar 1 op 4,19 miljoen.