De fusie tussen Groupe PSA en Fiat Chrysler (in feite is het een overname door PSA) komt als geroepen voor Alfa Romeo, Fiat én Maserati. Alle drie merken hebben broodnodig nieuwe modellen nodig. Maserati heeft daarop alvast een voorschot genomen met de introductie van de Maserati MC20. Op termijn volgen ook een nieuwe Ghibli, Quattroporte en Granturismo.

Eerste race van Maserati bijna honderd jaar geleden

Voorlopig moeten we dus doen met de bestaande Maserati's. En om de interesse daarin niet al te ver te laten verslappen, komt Maserati met twee kleurrijke speciale edities: de Ghibli en Levante F Tributo Special Edition. Ze vieren dat het 95 jaar geleden is dat Maserati zijn eerste race won: de Targa Florio op 25 april 1926.

Formule 1-debuut in 1954 met Juan Manuel Fangio

Gek genoeg refereren de F Tributo Special Editions aan iets heel anders: het Formule 1-debuut in 1954, met Juan Manuel Fangio achter het stuur van de Maserati 250F (de 'F' in F Tributo staat voor 'Fangio'). De opvallende Maserati Ghibli en Levante zijn er in twee exclusieve kleuren: Rosso Tributo en Azzuro Tributo.

Maserati Ghibli en Levante F Tributo Special Edition

De Maserati Levante F Tributo staat op zwarte, 21-inch Anteo-wielen, terwijl de Maserati Ghibli F Tributo hoogglans zwarte 21-inch Titano-wielen heeft. Op de flanken van beide auto's vind je een speciale badge terug, eveneens uitgevoerd in hoogglans zwart. In het interieur zijn de stiksels rood of geel, in combinatie met zwart Pieno Fiore-leer.