Renault Captur E-Tech Hybrid prijs: zonder stekker vanaf 29.190 euro

Ben je in de markt voor een Renault Captur, dan heb je veel te kiezen. Renault biedt zijn compacte crossover aan met een aantal benzinemotoren: als TCe 90, TCe 100 Bi-Fuel en TCe 140. Bovenaan de reeks staat de Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid met 160 pk.

Renault Captur E-Tech Hybrid met verbruik van 1 op 20

Daaronder komt nu deze Renault Captur E-Tech Hybrid te staan. Hij maakt gebruik van dezelfde hybride-aandrijflijn als in de Clio, die 140 pk sterk is en in theorie goed zou moeten zijn voor een verbruik van 1 op 20. De prijzen van de hybride-Captur beginnen bij 29.190 euro voor de Zen-uitvoering.

Prijzen Renault Captur E-Tech Hybrid

Zen - 29.190 euro

Business Zen - 27.690 euro

Intens - 30.790 euro

R.S. Line - 32.990 euro

Initiale Paris - 34.690 euro

Over die R.S. Line gesproken. Die is nieuw voor de Renault Captur. Tik je het vinkje aan op de optielijst, dan krijg je 18-inch lichtmetalen wielen en wat sportiever ogende exterieurdetails. In de cabine schotelt Renault je dan een sportstuur voor, rode interieuraccenten, een koolstofvezelprint op het dashboard en aluminium instaplijsten.

Prijzen Renault Captur R.S. Line