Ook de nieuwe Nissan X-Trail is elektrisch, maar loopt op benzine

De nieuwe Nissan X-Trail heeft vandaag zijn debuut gemaakt op de autoshow van Shanghai. Hij staat op hetzelfde platform als de Nissan Qashqai, maar is ruim 20 centimeter langer (4,65 meter). Overigens is de vierde generatie X-Trail in de Verenigde Staten al sinds oktober 2020 te koop. De suv heeft daar Nissan Roque.

Elektrische Nissan X-Trail E-Power met verbrandingsmotor

Welke motorvarianten er precies naar Europa komen, is nog niet bekend. Alleen van de E-Power weten we dat. Die semi-elektrische aandrijflijn ligt al in de Nissan Qashqai. Hij bestaat uit een 158 pk leverende benzinemotor en een 190 pk sterke elektromotor. Alleen die laatste drijft daadwerkelijk de wielen aan. De benzinemotor functioneert als generator om stroom op te wekken. One pedal driving, zoals in de Nissan Leaf, is mogelijk.

Wel de lusten, niet de lasten van een volledig elektrische auto

Volgens Nissan is de E-Power-techniek ideaal voor klanten die nog niet toe zijn aan een volledig elektrisch aangedreven auto (een Nissan Ariya bijvoorbeeld), maar wel willen profiteren van de voordelen ervan. Over het brandstofverbruik van de Nissan X-Trail E-Power verklapt Nissan nog niks, maar dat zal ongetwijfeld behoorlijk laag zijn voor zo'n grote auto.