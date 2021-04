Geen hybridetechniek meer! Dit is de allereerste volledig elektrische Toyota

De Toyota bZ4X is officieel nog een studiemodel, maar zoals je aan het uiterlijk van de stekker-suv al kunt zien: hij zit dichtbij de productieversie. Onderhuids vinden we Subaru- en Toyota-techniek. De bZ4X staat op het nieuwe, door beide Japanse fabrikanten samen ontwikkelde e-TNGA-platform. Wonderwel maakt Toyota nog niets bekend over het vermogen, de batterijcapaciteit en de actieradius van zijn nieuwe suv. Wel is bekend dat de Toyota bZ4X vierwielaandrijving heeft.

Sturen met een vliegtuigachtige stuurknuppel

Het interieur van de auto is aan de ene kant typisch Toyota - een beetje saai, met een weinig fraai infotainmentscherm - maar aan de andere kant ook weer niet. Het digitale instrumentarium zit ver van de bestuurder af, bijna tegen de voorruit, en de vliegtuigachtige 'stuurknuppel' komt zowaar terug op het productiemodel. Dat kan doordat Toyota steer-by-wire-technologie toepast. Dat betekent dat het stuurwiel niet meer rechtstreeks met de wielen is verbonden, maar via een elektronische verbinding. Je voelt dus geen remkrachten en kuilen en gaten meer.

Toyota bZ4X is de eerste van vijftien elektrische Toyota's

Zoals gezegd, een paar jaar geleden riep Toyota nog hard dat hybridetechniek de toekomst heeft, maar nu heeft het bedrijf een ambitieus plan voor de komende vier jaar op tafel liggen. Binnen nu en 2025 moeten er vijftien volledig elektrische Toyota's op de markt komen. Lexus levert momenteel de UX en uiteraard is de Toyota Mirai ook volledig elektrisch, maar dan met een brandstofcel aan boord. Toyota was in 1997 de eerste fabrikant die een hybride-productieauto op de markt bracht: de Toyota Prius.