Je kon erop wachten: ook de modelautootjes van Matchbox worden duurzaam!

Het bekende Matchbox - dat onderdeel is van speelgoedfabrikant Mattel - maakt in 2030 al zijn autootjes, inclusief de verpakking, van 100 procent recyclebare materialen. Om die ambitie kracht bij te zetten, onthulde Matchbox voor 2022 deze kleine Tesla Roadster. Het wagentje is voor 'slechts' 99 procent gemaakt van gerecyclede materialen: zink en plastic. De missende 1 procent zit hem in de minuscule asjes van de Tesla, die uit roestvrij staal zijn opgetrokken.

Matchbox vertelt je hoe je de doos moet recyclen

Om het recyclen van de verpakking eenvoudiger te maken, staat er op de doos precies welk deel op wat voor manier gerecycled kan worden. Een stuk van de verpakking is bijvoorbeeld gemaakt van biomateriaal, dat je gewoon in je eigen tuin tot compost kan laten vergaan. Om de mini-Tesla helemaal CO2-neutraal te maken, koopt Matchbox koolstofcompensatiecredits, die gaan naar milieuprojecten in Colorado en Montana.

Hoe zit het eigenlijk met de echte Tesla Roadster?

De Tesla Roadster van Matchbox is vanaf volgend jaar te koop. Hoe het met de echte Tesla Roadster staat, is een raadsel. De elektrische sportwagen zou in 2020 op de markt komen, maar is - uiteraard - uitgesteld. Volgens Elon Musk wordt het een bizar apparaat: met 10.000 Nm koppel, een top van 400 km/h en een actieradius van 1000 kilometer. Oh, en hij kan vliegen, zegt Musk.