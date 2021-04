Waarom het de eigenaar van deze auto worst zal zijn dat terrassen en restaurants gesloten blijven

Rolls-Royce zou Rolls-Royce niet zijn als het de happy few die het tot zijn clientèle rekent, geen uitweg uit de vermaledijde lockdown zou bieden. Hoe dan? Wij hadden het hierboven nog oneerbiedig over de 'duurste bestekla ter wereld' en 'klapstoeltjes', Rolls-Royce zelf spreekt van de Recretion Module, gecombineerd met de Viewing Suite. En zo maakt de Rolls-Royce Cullinan het credo Effortless Anywhere (vrij vertaald: altijd en overal op je ijdele adellijke billen blijven zitten) meer dan waar. De lockdown zal de Rolls-Royce-eigenaar ook worst zijn. Of waarschijnlijker: een gebraden parelhoenderboutje.

Van bestekla tot jeu de boules



De chique bestekla wordt aan het oog onttrokken door de met hoogpolig tapijt beklede bagageruimte. Hij komt alleen naar buiten als jij op de daarvoor bestemde knop drukt. Dat gaat uiteraard automatisch, soepel en geruisloos. Rolls-Royce vult de la geheel naar jouw wens. Als je niet zo van het picknicken bent, maar wel van de parelhoenders, willen ze er in Goodwood ook wel een paar geweren, een doosje kogels en een verrekijker in stoppen. Of anders een handgemaakte jeu de boules-set. Saaie dingen als een laptop en andere kantoorbenodigdheden kunnen natuurlijk ook ... Als de spulletjes maar niet meer dan 48 liter aan ruimte innemen. Overigens blijft de 1930 liter metende laadruimte van Cullinan ook met de Recreation Module keurig intact.

Outdoor dineren met Rolls-Royce Cullinan



Aangezien we graag lekker eten, maar niet per se zelf uit schieten willen gaan, kiezen wij voor de bestekla. Op weg naar de outdoor-dinerlocatie volgt de kok op discrete afstand in zijn eigen auto. De Cullinan is natuurlijk ruim zat om ook hem - met koksmuts op zijn hoofd - een plekje te bieden, maar hé, anderhalve meter is anderhalve meter. En je weet natuurlijk niet of hij per ongeluk kookluchtjes in het Cuillinan-interieur verspreidt. Op plaats van bestemming gaat de keukenprins aan het werk, terwijl de familie Cullinan even uit wandelen gaat.



Best seats in the house



Bij terugkomst drukken ze op een ander knopje, en voilà, daar komen de klapstoeltjes naar buiten. Excuseer, de Viewing Suite. Twee met ecxclusief leer beklede recreatiezetels - the best seats in the house, aldus Rolls-Royce - met daartussenin een cocktail-tafel. Eerst een aperitiefje en daarna kan het diner van start. Al passen er geen fatsoenlijke borden op dat piepkleine tafeltje. Maar goed, het diner bestaat natuurlijk uit tien gangen met evenzoveel even kleine als deftige hapjes. Normale maaltijden of een kop koffie met gebak op een terras of in restaurant, dat is toch meer iets voor gewone mensen ...