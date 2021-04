Nederlandese automobilisten ergeren zich suf aan bumperklevers en telefoongebruikers

Wat was dat eigenlijk lekker zeg, die lege wegen van vorig jaar april en mei. Niet alleen vanwege het feit dat je heerlijk kon doorrijden, maar ook omdat je eindelijk eens minder met andere automobilisten te maken had. Want medeweggebruikers zijn gewoon bloedirritant. De mannetjes in hun lease-Audi's, die op een centimeter van je achterbumper blijven hangen. De zwalkende persoon voor je, die kennelijk een berichtje aan iemand aan het sturen is.

Bumperklevers en smartphonegebruikers grootste ergernissen

Want dat zijn de grootste ergernissen, zo blijkt uit een onderzoek van verzekeraar Allianz Direct: bumperklevers (59 procent van de respondenten noemde dat) en smartphonegebruikers (48 procent). In de top vijf worden die twee koplopers gevolgd door hardrijders (31 procent), linksrijders (29 procent) en automobilisten die afval uit het raam gooien (24 procent). Net buiten de top vijf vallen langzame rijders (23 procent).

Slechts 28 procent durft toe te geven zelf de telefoon te gebruiken

Opvallend: in het onderzoek van Allianz Direct geeft slechts 28 procent van de respondenten aan zelf weleens op de telefoon te zitten tijdens het rijden. Dat strookt niet met een onderzoek van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), waaruit blijkt dat meer dan 68 procent van de Nederlandse automobilisten dit doet.

Meeste afleiding in het verkeer door andere weggebruikers

Afleiding is een groot probleem in het verkeer. Maar volgens de 1005 mensen die meededen aan het Allianz-onderzoek komt dat niet voornamelijk door de telefoon. Volgens 32 procent zijn andere weggebruikers de grootste afleiders, gevolgd door de smartphone (22 procent), slaperigheid (21 procent), werk aan de weg (15 procent) en reclameborden langs de weg (14 procent).