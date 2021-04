Onderzoek: In deze provincie kunnen ze voor geen meter parkeren

Om met dat laatste te beginnen. Verzekeringsmaatschappij Univé is in de schadestatistieken gedoken en daar plukken wij de vruchten van. Want nu weten we dat Volvo-rijders de meeste parkeerschades rijden. Net geen 2,5 procent ervan heeft in de afgelopen twee jaar tegen een andere auto aan gezeten. De top vijf (eerder flop vijf) wordt compleet gemaakt door mensen met een Mazda, Hyundai, Mercedes en Opel.

Die Limburgers kunnen niet parkeren

Parkeerschade komt het vaakst voor in Limburg (2,2 procent), gevolgd door Noord-Holland en Zuid-Holland (beide 2,1 procent). Bij uitstek de beste parkeerders vinden we in Friesland en Groningen, waar het claimpercentage het laagst is (1,8 procent). Al is dat verschil niet erg groot, natuurlijk, en ligt het waarschijnlijk ook een beetje aan de autodichtheid, die in Friesland en Groningen ongetwijfeld lager ligt dan in Noord- en Zuid-Holland.

En rijders in roze auto's ook niet ...

Puur voor de lol heeft Univé ook gekeken naar de kleur van de auto's die het vaakst parkeerschade rijden. En de uitkomst is koren op de molen van sommige mannen, die er van overtuigd zijn dat vrouwen niet kunnen parkeren. Want het claimpercentage is voor roze auto's veruit het hoogst. Of zouden er ook mannen zijn die zich dagelijks verplaatsen in een roze Fiat 500 of Nissan Micra C+C?