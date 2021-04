Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 14

+ Top - Lancia 037 Prototype 01 - Uniek Groep B-rallymonster te koop in Nederland

De Lancia 037 was in 1983 de eerste rallykampioen van het Groep B-tijdperk en daarmee ook de laatste achterwielaangedreven auto die de titel pakte. Hij werd ontwikkeld door Lancia, in samenwerking met Pininfarina, Dallara en Abarth. Het allereerste prototype - de Abarth SE 037 - is een allegaartje van onderdelen uit het magazijn en staat nu zowaar te koop in Nederland.

+ Top - Met de elektrische Mercedes EQS kun je naar Stuttgart (en verder)

De Mercedes EQS zet een nieuw wereldrecord. Maar dat hij de productieauto met de laagste luchtweerstandcoëfficiënt is, interesseert ons weinig. De actieradius van de elektrische luxelimousine is waar het om draait. En die is indrukwekkend. Pas na maximaal 770 kilometer zijn de batterijen leeg. Dus een ritje Amsterdam - Stuttgart is zo gepiept.

+ Top - BMW-veredelaar Alpina heeft eindelijk weer een importeur in Nederland

Wil je een Alpina? Dan moest je jarenlang over de grens in Duitsland zijn, want hier was geen importeur. BMW-dealer Dusseldorp is nu echter in dat gat gestapt en haalt de modellen van de legendarische BMW-veredelaar (noem Alpina geen tuner!) officieel naar Nederland. Wil je zo'n prachtige Alpina B3 of B5 (wij vinden ze erg fraai), dan kun je in Apeldoorn en Den Haag terecht.

- Flop - Occasionverkopen 2021 - Bijna niemand wil een tweedehands elektrische auto

In het eerste kwartaal werden in Nederland precies 492.709 tweedehands auto's verkocht. Dat is een kleine daling ten opzichte van 2020, toen in de eerste drie maanden nog 498.320 occasions van eigenaar wisselden. Het aantal verkochte tweedehands elektrische auto's verdubbelde. Maar toch kiest in Nederland vrijwel niemand voor een occasion met stekker.

- Flop - Speciaal voor BMW M3-fans! Twee enorme 'nieren' op je BMW 5-serie

Oh, wat heeft BMW een drek over zich heen gekregen! Want de enorme 'nieren' van de BMW 4-serie, M3 en M4 zijn - op z'n zachtst gezegd - niet onverdeeld goed ontvangen. Maar sommige mensen vinden het prachtig, ook al kunnen ze geen M3 of M4 betalen. En voor die mensen biedt een Chinees bedrijfje nu een BMW M3-neus aan voor de BMW 5-serie van de E60-generatie.

- Flop - Wacht je op de Alfa Romeo Tonale? Dan moet je nóg langer wachten

We begrijpen niets van Alfa Romeo. Er zit geen enkele continuïteit in het modellenprogramma van de Italianen. De Mito wordt niet meer gemaakt, maar er is geen opvolger. De Giulietta is weg, maar er staat geen nieuwe klaar. En die reeds lange tijd beloofde Alfa Romeo Tonale? Die is uitgesteld.