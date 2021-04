Gruweltest! Nieuwe Porsche 911 GT3 reed 17 uur lang met 300 km/h

Nieuwe auto's worden aan zware tests onderworpen voordat ze op de markt komen. Dat geldt niet alleen voor de modellen die jij en ik kunnen kopen, maar ook voor exotische sportwagens. De nieuwe Porsche 911 GT3 bijvoorbeeld, die recent werd onthuld. In tegenstelling tot de huidige Carrera-modellen en de 911 Turbo heeft de 911 GT3 geen turbomotor, maar een hoogtoerige atmosferische zescilinder met een inhoud van 4,0 liter. Het boxerblok draait pas bij 9000 tpm de begrenzer in en levert 510 pk en 470 Nm. Dat is 10 pk en 10 Nm meer dan de vorige generatie.

Zescilinder boxermotor 22.000 uur op de testbank

De zescilinder is door Porsche 22.000 uur lang op een testbank gezet, waarbij hij het grootste deel van de tijd hoog in de toeren op zijn falie heeft gekregen. Ook is de heeft de achtervleugel van de nieuwe 911 GT3 meer dan 160 uur in de windtunnel doorgebracht en heeft de auto zelf zo'n 600 emissietesten moeten doorstaan.

Porsche 911 GT3 voluit op de Nardo-testbaan

Maar het interessantste is de test die Porsche op het circuit van Nardo heeft gedaan. Op de enorme kombaan daar heeft een coureur de nieuwe 911 GT3 meer dan 17 uur lang met 300 km/h rond gestuurd. De topsnelheid van de auto ligt op 320 km/h, dus dat is meer dan 17 uur lang bijna voluit. In die tijd heeft de 911 GT3 5000 kilometer afgelegd. Er werd alleen gestopt om snel te tanken en af en toe de coureur te wisselen. De druk op de motor, het onderstel, de carrosserie moet enorm geweest zijn. Maar de Porsche deed het zonder problemen kennelijk.