Lancia 037 Prototype 01 - Uniek Groep B-rallymonster te koop in Nederland

In 1982 introduceerde de overkoepelende autosportorganisatie FISA (nu FIA) de nieuwe Groep B-rallyreglementen. Het doel was om de rallysport voor fabrikanten aantrekkelijker te maken. Er waren weinig regels en er hoefden weinig homologatiemodellen te worden gebouwd (slechts 200). Lancia was een van de eerste die toehapte. Peugeot, Ford en MG volgden, met de 205 T16, RS200 en Metro 6R4. De Audi Quattro was een Groep 4-rallywagen, die werd aangepast voor Groep B.

Losjes gebaseerd op Lancia Beta Montecarlo

De Lancia 037 is losjes gebaseerd op de Lancia Beta Montecarlo. Hij wordt aangedreven door een 2,0-liter viercilindermotor met mechanische compressor. Het vermogen van de rallyversie lag tussen de 259 en 285 pk. De latere Evolution 2-varianten hadden een 2,1-liter krachtbron met maximaal 330 pk. En dat op een wagengewicht van zo'n 960 kilo. Lancia bouwde 200 straatauto's om aan de homologatie-eisen te voldoen. De Lancia 037 Stradale heeft 'slechts' 208 pk.

Prototype nummer 1 geveild bij RM Sotheby's

Dit exemplaar - prototype nummer 1 - staat in Nederland en wordt op 15 juni in Milaan geveild bij RM Sotheby's. Zoals je kunt zien aan de slecht zittende panelen, is de auto min of meer bij elkaar geraapt uit het onderdelenmagazijn. Het ging per slot van rekening om de onderhuidse techniek. De Abarth SE 037 - zoals de auto begin jaren tachtig nog heette - is uitgebreid getest in de windtunnel en op het circuit, waar hij onder meer door de Finse coureur Markku Alén werd bestuurd. In 1982 werd hij tijdens de Acropolis Rally gebruikt als verkenningsauto.

Lancia 037 levert enkele tonnen op

Wat het Lancia 037-prototype moet opbrengen, is nog niet bekend. In de afgelopen jaren zijn er meerdere 037's verkocht op veilingen: een 037 Stradale voor 451.000 euro (2020), een 037 Stradale voor 336.000 euro (2015) en een 037 Stradale voor 770.000 euro (2019). Wedstrijdauto's brengen over het algemeen nog veel meer op. Dus voor dit unieke prototype - dat van nog grotere historische waarde is - geldt waarschijnlijk: wat de gek ervoor geeft.