Kijk maar eens naar de achterlichten van de MG Cyberster, waar duidelijk - à la Mini - een Union Jack in is te herkennen. Volgens MG zitten er een aantal duidelijke hints naar de klassieke MG B in het design van de Cyberster, maar wij zien ze niet, om eerlijk te zijn. De ronde koplampen zouden teruggrijpen op die van de iconische roadster van weleer, en ja … euhm … die waren inderdaad ook rond.

LED-koplampen gaan open als ze worden ingeschakeld

Grappig detail aan de MG Cyberster is dat de koplampen 'gesloten' zijn als ze uit staan en er alleen dagrijverlichting nodig is. De 'Magic Eyes', zoals MG ze noemt, gaan open als ze worden ingeschakeld. Verder is de Cyberster erg Chinees. Qua design is het allemaal nét te veel, maar tegelijk ook nét te nietszeggend.

Elektrische MG Cyberster haalt een bereik van 800 kilometer

De MG Cyberster staat op 21 april op de autoshow van Shanghai (die ondanks corona kennelijk gewoon doorgaat). Technische informatie over de auto is nog niet bekend. MG meldt alleen dat de Cyberster in minder dan 3,0 seconden naar 100 km/h gaat en een elektrische actieradius van 800 kilometer heeft.