Mercedes-AMG GT73e wordt 800+ pk sterke plug-in hybride

Mercedes-AMG gaat elektrisch. Er komen performanceversies van de volledig elektrische Mercedes EQ-modellen, zoals de aankomende EQE en EQS. De bestaande AMG's krijgen een plug-in hybride-aandrijflijn. Later dit jaar onthult de sportieve tak van Mercedes-Benz bijvoorbeeld de AMG GT73e 4Matic 4-Door. Die combineert een V8 met een elektromotor voor een gecombineerd vermogen van 817 pk en 1000 Nm koppel. Daarmee gaat hij in 3,0 seconden naar 100 km/h. Later komt dezelfde aandrijflijn ook in de Mercedes-AMG S 73e en SL 73e te liggen.

Mercedes-AMG C63 krijgt viercilinder turbomotor

Opzienbarender is misschien nog wel dat de nieuwe Mercedes-AMG C 63 niet langer een achtcilinder heeft, zoals de laatste vijftien jaar het geval was. De Mercedes-AMG C 63e debuteert begin 2022 en heeft een viercilinder turbomotor (die uit de Mercedes-AMG A 45) met plug-in techniek. Hij is ruim 500 pk en 700 Nm sterk. Over de elektrische actieradius van zowel de GT 73e als C 63e spreekt Mercedes niet. Wel benadrukt de fabrikant dat de focus bij beide modellen duidelijk op de prestaties zal liggen, niet op de elektrische range.