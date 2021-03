De crossover heeft een vermogen van 545 pk en 700 Nm koppel, waarmee hij in 3,0 seconden naar 100 km/h sprint en een topsnelheid van 200 km/h haalt. Zijn 90 kWh-batterij is voldoende voor een actieradius van maximaal 600 kilometer. Het laadvermogen van de Lexus LF-Z Electrified valt tegen. Met 150 kW zit hij bijvoorbeeld onder de aankomende Kia EV6 (220 kW).

Lexus LF-Z Electrified is vierwielaangedreven

De Lexus LF-Z is vierwielaangedreven, maar niet altijd. Hij kan de aandrijfkrachten in zijn geheel naar de vooras, achteras, of beide assen sturen. Je stuurbewegingen worden niet via een mechanische verbinding aan de voorwielen doorgegeven, maar via een 'steering-by-wire'-verbinding. Volgens Lexus zorgt dat voor nog meer comfort, doordat je geen trillingen meer voelt in het stuur.

Geen predatorbek meer aan de voorkant

Zoals zo vaak bij een studiemodel, biedt het uiterlijk van de LF-Z ons een glimp van de toekomst. Nieuwe Lexussen / Lexi - de elektrische althans - krijgen niet meer die enorme predatormuil aan de voorkant, maar een iets subtielere dichte neus. Aan de achterzijde volgt de Lexus LF-Z de trend van lichtbalken die over de hele breedte van de auto lopen.

Digitale schermen en een head-up display

Elementen van de LF-Z gaan we zeker terugzien op de seriemodellen van Lexus, maar dan in een veel minder extreme vorm. Het apparaat is te conceptcar-achtig vormgegeven om in productie te gaan. Kijk maar eens naar het interieur, dat meer een sculptuur is dan een leefbare cabine. De usual suspects zijn aanwezig: digitale schermen, een head-up display en bediening via stemcommando's.