Zo nieuw is die nieuwe Subaru Outback nou ook weer niet

Auto's als de Audi A4 Allroad, Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain en Volvo V60 Cross Country danken hun bestaan grotendeels aan de eerste generatie Subaru Legacy Outback. Het idee ervoor kwam van Subaru of America, dat begin jaren negentig wilde meeliften op de groeiende populariteit van SUV's. De Outback – genoemd naar de Australische wildernis en gepromoot met Crocodile Dundee-acteur Paul Hogan – werd in de markt gezet als net zo capabel, maar een stuk zuiniger.

Subaru Outback met atmosferische viercilinder

Volgens Subaru zijn er in Europa sinds 1994 meer dan 303.000 Outbacks verkocht. Maar helaas, als het aan de Nederlandse markt ligt, zullen dat er waarschijnlijk niet veel meer worden. Subaru houdt voor de nieuwe Outback namelijk vast aan een 2,5-liter viercilinder boxermotor zónder turbo of hybridetechniek. En dat is funest voor de prijs (die later bekend wordt gemaakt). Want met zo'n atmosferische krachtbron ontkom je tegenwoordig niet aan een relatief forse BPM-boete.

Outback mag aanhanger van 2000 kilo trekken

De Subaru Outback 2.5 levert een vermogen van 185 pk en 239 Nm koppel. Hij beschikt standaard over een CVT-automaat en vierwielaandrijving. In andere landen is de Outback er ook met een 2,4-liter turbomotor met 264 pk en 376 Nm, maar die uitvoering komt niet naar hier. De Outback 2.5 mag een aanhanger van maximaal 2000 kilo trekken en beschikt - voor het betere terreinwerk - over twee offroadmodi: sneeuw-zand en sneeuw-modder.