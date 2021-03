Prijsvergelijking: Opel Mokka versus Hyundai Kona, Nissan Juke en Renault Captur

Opel Mokka

Niet zwart, wit of grijs, maar groen is de 'gratis' lakkleur van de nieuwe Mokka. En geheel in lijn met de laatste autotrends, kun je het dak zwart laten verven. Een setje 17-inch lichtmetaal eronder en je rijdt er kleurrijk bij. Over trends gesproken: hoe meer pixels, hoe beter. Wij nemen alleen genoegen met de allergrootste beeldschermen. Ook slaan we de basismotorisering met 100 pk over (vanaf 26.299 euro) en kiezen we voor de 130 pk sterke Opel Mokka 1.2 Turbo. De conclusie is simpel: deel je onze fascinatie voor pixels en pigment, dan is de Mokka concurrerend geprijsd.

Opel Mokka 1.2 Turbo 130 pk (vanaf 28.899 euro)

Business Elegance-uitvoering - 28.899 euro

10-inch touchscreen - standaard

Digitaal instrumentarium - standaard

Groene lak - standaard

Zwart of wit dak - 499 euro

Totaal: 29.398 euro





Duurder: Renault Captur

Kijk naar de optielijst van de Opel Mokka en dan naar die van de Renault Captur Intens: hij is precies andersom. Een dak in contrasterende kleur is gratis, maar je moet bijbetalen voor grote beeldschermen en een vrolijke lakkleur. De totaalprijs bedraagt bijna 33 mille, maar dan krijg je wel een automaat. Die levert Renault standaard met de TCe 140. Bij Opel kost een automaat 2000 euro extra.

Renault Captur TCe 140 (vanaf 29.290 euro)

Intens-uitvoering - 31.290 euro

9,3-inch touchscreen - 795 euro

Digitaal instrumentarium - 295 euro

Blauwe lak - 595 euro

Zwart, wit of grijs dak - standaard

Totaal: 32.975 euro

Goedkoper: Nissan Juke

In de prijslijst van de Nissan Juke is een hele pagina gewijd aan personalisatiecombinaties (dat rolt verrassend soepel van de tong). Twee grote tabellen laten zien uit welke kleuren je allemaal kunt kiezen voor de carrosserie en het dak. De dure N-Design heeft zelfs gekleurde interieurpakketten, maar dat wordt ons te bont. De voordeliger N-Connecta voldoet prima aan onze eisen.

Nissan Juke DIG-T 117 (vanaf 25.990 euro)

N-Connecta-uitvoering - 28.990 euro

8-inch touchscreen - standaard

Digitaal instrumentarium - standaard

Gekleurde carrosserie met contrasterend dak - 300 euro

Totaal: 29.290 euro

Goedkoper: Hyundai Kona

Als we de prijslijst van de gefacelifte Hyundai Kona openslaan, is de inkt nog nat. Zo nieuw is het model. We zien foto's van rode en blauwe crossovers met een zwart dak, plus een dashboard met een digitaal instrumentarium en een groot touchscreen. Precies zoals we het willen hebben. Hiervoor hoeven we alleen de basisversie over de slaan en één uitvoering duurder te kiezen.

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 pk (vanaf 25.835 euro)

Fashion-uitvoering - 28.135 euro

10,25-inch touchscreen - standaard

Digitaal instrumentarium - standaard

Rode of blauwe lak - standaard

Zwart dak - 495 euro

Totaal: 28.630 euro