Audi TT wordt 3000 euro goedkoper! Gaan jullie hem nu wél kopen?

Misschien probeert Audi de tegenvallende verkopen van de TT een impuls te geven met de herintroductie van de 40 TFSI. Want in 2020 gingen er in Nederland slechts 8 TT's 'over de toonbank'. De eerste generatie - een stijlicoon, wat ons betreft - was het meest succesvol, met in 1999 een mooi verkoopaantal van 834 stuks. Daarna kwamen de tweede (2006 - 2014) en derde TT (vanaf 2014) niet verder dan respectievelijk 493 en 143 stuks per jaar.

Audi TT 40 TFSI met 197 pk en voorwielaandrijving

Hoe dan ook, de Audi TT 40 TFSI komt dus terug. Hij wordt aangedreven door een 2,0-liter turbomotor met 197 pk, die zijn aandrijfkrachten via een zeventraps transmissie met dubbele koppeling naar de voorwielen brengt (Quattro-vierwielaandrijving hebben alleen de Audi TTS en TT RS). Met de coupéversie van de TT 40 TFSI - vanaf 60.995 euro - haal je een topsnelheid van 246 km/h. De Audi TT Roadster-variant kost minimaal 64.165 euro.

Het leveringsprogramma van de Audi TT