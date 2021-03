CBR: 'Jongeren moeten sneller slagen om achterstand rij-examens in te halen'

Door de uitbraak van het coronavirus heeft het CBR begin dit jaar - en ook in 2020 - lange tijd geen examens mogen afnemen. Sinds 3 maart is de organisatie weer gestart met praktijkexamens. Theorie-examens mogen in ieder geval nog tot 20 april niet worden afgenomen. De achterstand bij het CBR is enorm. Er moeten meer dan 600.000 afgezegde examens worden ingehaald, waarvan ongeveer de helft praktijk en de helft theorie.

Slagingskans moet omhoog naar 54 procent

Het CBR presenteerde gisteren zijn plannen om de achterstand in te halen. Speerpunt daarbij is dat de slagingskans omhoog moet van 50 procent naar 54 procent. Gebeurt dat niet voor eind mei, dan gaat het CBR de tussentijdse toetsen en faalangstexamens schrappen. Ook mogen jongeren van 17 jaar oud in dat geval geen examen doen. De prioriteit komt bij de 18-jarigen te liggen.

CBR gaat aantal examinatoren uitbreiden

Het CBR wil dit jaar het aantal examinatoren met 20 procent uitbreiden. Ook worden de openingstijden van het bureau verruimd en wordt aan de bestaande examinatoren gevraagd om over te werken. Maar zelfs dat is niet voldoende om de gigantische achterstand binnen een afzienbare tijd weg te werken.

Rijscholen moeten jongeren beter opleiden

Daarom doet het CBR een dringende oproep aan rijscholen: zorg ervoor dat kandidaten beter zijn voorbereid op het rij-examen! De slagingskans moet omhoog om het aantal herexamens terug te dringen en de wachtlijst te verkorten. Eind mei moet de slagingskans op 54 procent komen te liggen, voor eind dit jaar mikt het CBR op 60 procent.

Irritatie bij CBR-topman Alexander Pechtold

Het lage slagingspercentage is CBR-directeur Alexander Pechtold een doorn in het oog. Tegen het AD zei hij vorig jaar: "Ons slagingspercentage bedraagt 48 procent, welke schooldirecteur zou daar nou tevreden mee zijn? Als we substantieel minder verkeersdoden willen, is het onvermijdelijk dat rijscholen gecertificeerd worden en aan strengere eisen voldoen. Nu kennen ze te veel vrijheid.