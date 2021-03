Lees Auto Review 4! De Opel Mokka geeft Nederland kleur

Met zijn felgroene lak en Manta-achtige neus teleporteert de Opel Mokka ons even naar de seventies. Dat hij met zijn elektrische technologie stevig in het heden staat, lees je in Auto Review nummer 4. Maar er is meer ...

Hyundai Ioniq 5: Waarom je geen Volkswagen ID.4 meer wilt

Vanuit sommige hoeken lijkt de elektrische Ioniq 5 op een compacte hatchback, maar laat je niet foppen. Hij is praktisch even groot als de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq iV. Zijn design is gebaseerd op dat van de Hyundai 45 Concept, een fraai studiemodel uit 2019.

Volkswagen Golf eHybrid vs. Mercedes A 250e: Om de hete brij heen draaien

Volledig elektrisch rijden mag dan een trend zijn, jij bent nog niet zover. Je gunt de auto-industrie nog een paar jaar om de techniek te perfectioneren. Voor nu is een plug-in hybride de ideale tussenoplossing. En zo’n stressvrije aandrijflijn past gewoon in de Volkswagen Golf en Mercedes A-klasse

Aiways U5: Is Mercedes nog wel de beste?

Vijf jaar geleden zou geen autokoper twijfelen tussen een Mercedes, een Hyundai en een Nissan. Die merken lagen te ver uit elkaar. Maar nu komt een nieuwe generatie elektrische suv’s op de markt en is het model van Mercedes niet langer automatisch de eerste keus.

EV-dossier: Volvo XC40 Recharge

Misschien is de elektrische P8 Recharge wel de beste Volvo XC40 die je op dit moment kunt kopen. Want behalve comfortabel en ruim, is hij ook beresterk, fluisterstil en uitstootvrij. Maar hoe zit het met zijn actieradius? Kom je een beetje ver met de Recharge?



In Auto Review nummer 4 schrijven we over meer dan 20 auto's, van heel bereikbaar (Renault Captur) tot door bijna niemand te betalen (Bentley Continental GT). Wil je heerlijk wegdromen bij al dat moois? Bestel de nieuwste Auto Review dan via onze webshop. Want dat is de coronaveiligste manier ...