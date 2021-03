VIDEO - Zo gevaarlijk is Tesla Full-Self Driving Beta op de openbare weg

In de volksmond (en zelfs in de media) is een Tesla een zelfrijdende auto. Autopilot heet het pakket elektronische assistenten van de Model S, Model X, Model 3 en Model Y. Het is vergelijkbaar met de systemen van bijvoorbeeld Audi, BMW, Mercedes en Lexus, maar wordt veel vaker overschat door de gebruikers, zo bleek uit onderzoek. Misschien komt dat door de misleidende naam, die veel meer suggereert dan het eigenlijke systeem kan waarmaken. In Duitsland mag Tesla de term Autopilot en ook Full Self-Driving Capability daarom niet langer gebruiken in advertenties.

Full Self-Driving Capability voor 7500 euro

Als je naar de Nederlandse Tesla-website gaat, zie je de Full Self-Driving-optie gewoon nog staan. Hij kost 7500 euro en belooft binnenkort "automatisch rijden op straten binnen de bebouwde kom". In kleine letters staat eronder: "De functies die momenteel beschikbaar zijn, vereisen actief toezicht van de bestuurder en maken de auto niet autonoom." Vorig jaar oktober heeft Tesla zo'n 200 auto's (van voornamelijk Tesla-medewerkers) opgewaardeerd met FSD Beta-software. Volgens Tesla-baas Elon Musk is die proef nu uitgebreid naar zo'n 1000 proefkonijnen.

Full Self-Driving Beta is helemaal niet Full Self-Driving

De Californische Department of Motor Vehicles (DMV) wilde opheldering, want een zelfrijdende auto mag je niet zomaar zonder vergunning op de openbare weg testen. In een antwoord schrijft Tesla dat Autosteer on City Streets "een SAE Level 2-niveau van autonomie" heeft. Dat betekent dat de auto in bepaalde omstandigheden weliswaar zelf kan opereren, maar dat de bestuurder altijd de handen aan het stuur moet houden en klaar moet zijn om meteen in te grijpen als er iets mis dreigt te gaan.

Er zijn omstandigheden die het systeem niet herkent

"De mogelijkheden van City Streets om objecten en acties te detecteren en daarop te reageren zijn beperkt", aldus Tesla. "Er zijn omstandigheden en gebeurtenissen die het systeem niet herkent en waar het dus niet op reageert." En ja, dat is te zien in deze video. Twee heren van het YouTube-kanaal AI Addict rijden met een Tesla Model 3 door Oakland. De auto is uitgerust met Full Self-Driving Beta 8.2. Maar overduidelijk is er nog een lange weg te gaan op het gebied van semi-autonome technologie.

Tesla Model 3 veroorzaakt bijna drie ongelukken

Met FSD Beta ingeschakeld, stuntelt de Tesla door het centrum van de stad. Hij overtreedt verkeersregels, komt na bochten op de verkeerde helft van de weg terecht, is zo traag dat andere automobilisten beginnen te toeteren, rijdt net niet tegen een stoeprand en muurtje aan en veroorzaakt bijna drie ongelukken. Het is natuurlijk knap wat FSD Beta al wél kan, maar dat het systeem nog lang niet klaar is voor gebruik op de openbare weg is zonneklaar.

Bestuurder grijpt om de haverklap in

Gelukkig let de bestuurder in deze video goed op. Hij grijpt regelmatig in, soms gedwongen, omdat FSD Beta zichzelf zomaar ineens uitschakelt als het systeem het even niet meer kan bolwerken. Vreemd is de reactie van de passagier. Die vindt alles knap en indrukwekkend, ook als de Tesla zich even daarvoor in een andere auto probeerde te boren. Volledig zelfrijdende auto's zijn nog ver weg, zoveel is wel duidelijk. En dat Tesla FSD Beta - een gemankeerd, zelfs gevaarlijk systeem - op gewone mensen loslaat, is eigenlijk te gek voor woorden.