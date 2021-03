Prijs Dacia Spring Electric - De goedkoopste elektrische auto is inderdaad goedkoop

Je kunt een Dacia Spring Electric kopen vanaf 17.890 euro. Voor dat geld krijg je de relatief kale Comfort-uitvoering met handmatige airco, 14-inch wielen, led-dagrijverlichting en stoffen stoelbekleding. De Dacia Spring Electric Business maakt de uitrusting er niet rijker op. Voor 100 euro extra (17.990 euro) krijg je parkeersensoren achter, beschermlijsten op de dorpel en tildrempel, en vloermatten voor en achter. Spaar dus gewoon even door voor de 18.890 euro kostende Dacia Spring Electric Comfort Plus, want dan krijg je ook een multimediasysteem met 7-inch scherm, oranje accenten in het interieur en op de carrosserie, en een achteruitrijdcamera.

Elektrische Dacia Spring Electric komt maximaal 230 kilometer ver

Sowieso betekent de lage prijs van de Dacia Spring Electric dat je concessies moet doen. De compacte suv (hij is niet meer dan 3,73 meter lang) heeft een vermogen van slechts 44 pk, waarmee hij net een topsnelheid van 125 km/h haalt. Zijn batterijpakket heeft een capaciteit van 26,8 kWh, waarmee je maximaal 230 kilometer ver komt. Of 300 kilometer als je nooit de stad verlaat. Snelladen kan de Dacia Spring Electric uiteraard niet: 30 kW aan een DC-lader is de max. Althans, als je voor 495 euro extra de DC-laadmogelijkheid aanvinkt op de optielijst. En dat kun je doen vanaf 1 april (geen grap), want dan start de pre-order. De eerste exemplaren van de Dacia Spring Electric worden in de herfst uitgeleverd.