Franse schone! De nieuwe Peugeot 308 is een designhoogstandje

De nieuwe Peugeot 308 heeft een laag gepositioneerde grille, met ernaast een setje nóg verder geknepen koplampen. Uiteraard komen de inmiddels bekende 'haaientanden' terug; de dagrijverlichting die diep in de onderbumper steekt. En verder valt op dat de 308 het nieuwe embleem van Peugeot in de grille heeft. De staande leeuw met de voorpoten omhoog is weg. Ervoor in de plaats komt een schild met een leeuwenkop erop.

Uitgebouwde wielkasten met een Peugeot-schild erop

Opvallend zijn ook de uitgebouwde wielkasten, die de Peugeot 308 bijna een hot hatch-uitstraling geven. Nou is de auto op de foto natuurlijk de sportief aangeklede GT-versie, niet naar een instapper, gezien de fraaie, dikke wielen en de vlot gelijnde voorbumper. Grappig is het Peugeot-schild achter het voorwiel, dat enigszins Ferrari-achtig aandoet.

Peugeot 308 flink langer geworden dan zijn voorganger

De kersverse Peugeot 308 staat op het vernieuwde EMP2-platform van PSA, waar ook de DS 4 gebruik van maakt en later dit jaar de opvolger van de Opel Astra. Hij is 11 centimeter langer geworden dan de huidige Peugeot 308 (4,37 meter), met een wielbasis die 5,5 centimeter is gegroeid (2,68 meter). In de bagageruimte kan tussen de 412 en 1323 liter worden meegenomen (420 - 1228 liter bij de vorige 308).

Plug-in hybride aandrijflijn met 180 of 225 pk

Als de Peugeot 308 later dit jaar op de markt komt, zijn er twee plug-in hybrideversies leverbaar: de 308 Hybrid 180 en 308 Hybrid 225. 180 en 225 pk dus, met een elektrische actieradius die bij beide rond de 60 kilometer ligt. De 12,4-kWh batterij van de stekkerhybrides ligt onder de kofferbak, waardoor die kleiner is (361 liter tegenover 412 liter).

Op termijn ook elektrische variant van Peugeot 308

De rest van het motorengamma bestaat uit twee benzinemotoren (PureTech 110 met handbak en PureTech 130 met handbak of automaat) en één turbodiesel (BlueHDI 130 met handbak of automaat). We verwachten dat er op termijn ook een volledig elektrische variant van de nieuwe Peugeot 308 komt.

Roep 'Ok Peugeot' en de Peugeot 308 luistert

In het interieur houdt Peugeot vast aan de bekende i-Cockpit, met het kleine stuurtje en de digitale instrumentencluster erboven. De middenconsole en het 10-inch infotainmentscherm zijn naar de bestuurder toe gedraaid. Je kunt de auto ook stemcommando's geven dit keer. Als je 'Ok Peugeot' zegt, luistert het systeem.