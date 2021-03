Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 10

+ Top – Nieuwe Peugeot 308 open en bloot

Het is Peugeot niet gelukt om de nieuwe 308 geheim te houden. Een spionagefotograaf lag op de loer toen de Franse Volkswagen Golf-concurrent onder een doek vandaan piepte. Het eerste wat opvalt? Het design van de Peugeot 308, dat op z'n zachtst gezegd opvallend is. Wij raken niet uitgekeken.

+ Top – Nieuwe Nissan Qashqai gooit alles in de strijd

De nieuwe Nissan Qashqai (2021) wacht een zware taak. Hij moet het opnemen tegen ruim 20 andere crossovers. Eerst wisten we niet of hem dat zou lukken, maar na een exclusieve kennismaking in Nederland, hebben we er alle vertrouwen in. Koning Qashqai is hier en wil zijn kroon terug.

+ Top – Bij deze Volkswagen gaat laden even snel als tanken

Zelfs met de snelst ladende elektrische auto's sta je een half uur duimen te draaien. En dat hangt dan ook nog af van de laadpaal waaraan je bent gekoppeld. Volkswagen zegt daar verandering in te gaan brengen. Dit is de eerste schets van Project Trinity; een volledig elektrische sedan waarbij het laden even snel gaat als benzine tanken.

- Flop – Elektrische Hyundai’s moeten naar de garage

Hyundai roept wereldwijd meer dan 80.000 elektrische auto's terug. Dit omdat er een risico bestaat dat de batterij in brand vliegt. In Nederland moeten ruim 6000 auto's naar de dealer. Het gaat om de modellen Hyundai Kona Electric en Hyundai Ioniq Electric. De wereldwijde actie kost Hyundai meer dan 750 miljoen euro, waarmee het de duurste terugroepactie ooit is.

- Flop - Jaguar Land Rover-directeur: 'Onze auto's zijn slecht!’

Thierry Bolloré, de nieuwe directeur van Jaguar Land Rover, heeft lef. In een poging zijn kwakkelende bedrijf weer winstgevend te maken, verandert hij Jaguar binnen vier jaar in een volledig elektrisch merk. Bovendien zegt hij waar het op staat: de modellen van Jaguar en Land Rover zijn slecht en moeten kwalitatief een stuk beter worden.

- Flop – Porsche is boos

'De Porsche 911 Safari is terug! Maar niet van Porsche zelf', kopten we eind januari. En precies dat laatste zinnetje vertelt waarom Porsche nu boos is op de Amerikaanse carrosseriebouwer Singer; de makers van de geweldige Singer All-terrain Competition Study (ACS). Want deze 911 Safari is geen Porsche. Dus mag er ook geen 'Porsche' op staan.