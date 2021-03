Koning Qashqai wil zijn kroon terug: dit gooit de nieuwe Nissan Qashqai in de strijd

Het valt direct op: de derde generatie Nissan Qashqai is in het echt veel mooier dan op de persfoto’s. Eerst denk je dat-ie op zijn voorganger lijkt, maar dat idee verdwijnt als je de scherpe vouwen, opvallende koplampen en grote 20-inch wielen in het echt ziet. De tijd dat de Qashqai er aaibaar uitzag, is definitief voorbij.

Een stoer uiterlijk is hard nodig ook, want met vriendelijk zijn win je als merk de crossover-strijd niet. Ook niet als je Nissan bent en je het segment eigenhandig hebt uitgevonden. Dat helpt, absoluut, maar de klant heeft veel keus en de concurrentie is moordend. Zo gaat Nissan te werk:

Deels elektrisch is een must

Elke moderne crossover is in meer of mindere mate elektrisch. Als je nu een nieuwe Qashqai bestelt, krijg je een 1,3-liter benzinemotor met mild hybrid-techniek en 140 of 158 pk vermogen. Een elektrisch hulpmotor wint energie terug bij het afremmen en gebruikt dat om soepel en zuinig op te trekken.

“De keuzehendel van de automaat zit ook in de elektrische Nissan Ariya.”

Je kunt kiezen uit een handgeschakelde zesbak en de vernieuwde Xtronic-automaat. Dat is een CVT die dankzij een nieuwe elektrische oliepomp sneller reageert dan voorheen. Fun fact: de keuzehendel van de automaat is gelijk aan die van de volledig elektrische Nissan Ariya. De nieuwe Qashqai is ook leverbaar met vierwielaandrijving – een variant die andere fabrikanten steeds vaker ‘vergeten’.

Als schoon alternatief voor de dieselmotor, lanceert Nissan volgend jaar de Qashqai met E-Power-aandrijflijn. Die rijdt als een volledig elektrische auto, met als twist dat de eerdergenoemde 1,3-liter benzinemotor de stroomproductie verzorgt. We zijn benieuwd hoe dat rijdt.

Fijne mix van pixels en knoppen

Als het aankomt op multimedia en techniek, trekken de makers van crossovers hun modernste trukendoos open. Nissan doet daar kwistig aan mee en levert de nieuwe Qashqai met een haarscherp digitaal instrumentarium, het grootste head-up display in het segment en een 9-inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay. In combinatie met de draadloze oplader voor je telefoon, kan de usb-kabel in je tas blijven zitten.

Tot onze grote opluchting zitten op het dashboard nog gewoon draaiknoppen voor de temperatuur en het volume. Steeds meer merken verbannen die functies naar het touchscreen. Dat zorgt voor een opgeruimd dashboard, maar het werkt niet zo prettig. De bediening van de Qashqai is een fijne mix van analoog en digitaal.

Nappaleer waar 25 dagen aan gewerkt is

Als je in een nieuwe auto met alles erop en eraan stapt, wil je in de watten worden gelegd. De massagestoelen met nappaleer waar 25 dagen aan gewerkt is, zijn daar een goed voorbeeld van. Er zijn drie massageprogramma’s om uit te kiezen. Het dashboard is versierd met mooie materialen en Nissan heeft een alternatief gevonden voor de zwarte, krasgevoelige pianolak waar andere merken zo los op gaan. In het bijzonder het paneel bij de schakelpook; het is matzwart kunststof, maar lijkt op geborsteld aluminium.

Grotere kofferbak met vlakke laadvloer

Praktisch gemak maakt ons blij. Een volledig vlakke laadvloer is geen voer voor boeiende borrelpraat, maar je hebt er veel profijt van. In de bagageruimte ontdekken we nog meer handigheidjes: de hoedenplank past onder de laadvloer, er is een 12 V-aansluiting voor de koelbox en er zijn haakjes om je boodschappen aan op te hangen. En de achterklep zwaait hoog open, zodat je minder snel je hoofd stoot. De inhoud van de kofferbak is toegenomen met 74 liter en doorbreekt nu de grens van 500 liter.

Functies die elke Qashqai heeft

De Tekna+ is de versie met alle toeters en bellen (massagestoelen, digitaal instrumentarium, head-up display), maar in geen enkele uitvoering hoef je op een houtje te bijten. Elke Qashqai heeft adaptieve cruisecontrol, led-verlichting en een 8-inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay. Zet een app zoals Google Maps of Waze op je telefoon en je hebt een volwaardig navigatiesysteem. Download dan ook meteen de app van de Nissan Qashqai, want geen zelf gerespecteerde crossover kan nog zonder.

De nieuwe Qashqai staat in de zomer bij de Nissan-dealer en dan is het ook tijd voor de rij-impressie.