Jaguar Land Rover-directeur geeft toe: 'onze auto's zijn slecht!'

We berichten er in februari over: Jaguar en Land Rover scoren dramatisch in het jaarlijkse J.D. Power-onderzoek naar de betrouwbaarheid van drie jaar oude auto's. Land Rover staat met afstand helemaal onderaan de ranglijst. Op de een na laatste plaats staat Alfa Romeo, met daar vlak boven Jaguar.

Jaguar Land Rover mist verkopen door slechte reputatie

"De ontevredenheid van onze klanten heeft een negatief effect op ons verkoopvolume", zei Jaguar Land Rover-topman Thierry Bolloré goudeerlijk in een gesprek met investeerders. "De gemiste kansen zijn echt enorm." Want volgens Bolloré kost de slechte reputatie van Jaguar Land Rover het bedrijf ieder jaar meer dan 100.000 verkopen.

Slechte kwaliteit kost geld, onder meer aan garantieclaims

De klantontevredenheid over de nieuwste Jaguar Land Rover-modellen staat op het laagste niveau ooit, vertelde hij, maar er is nog een lange weg te gaan. De betrouwbaarheidsproblemen kosten de Engelse autofabrikant veel geld. Niet alleen in gemiste verkopen, maar ook in garantieclaims en kortingen op nieuwe auto's om ze verkocht te krijgen.

Zorgen volledig elektrische auto's voor minder problemen?

Grappig genoeg is het de elektrificatie van Jaguar Land Rover die kan helpen. Volledig elektrische auto's hebben nou eenmaal minder bewegende delen die kapot kunnen gaan dan brandstofauto's, aldus Jaguar Land Rover-ontwerper Gerry McGovern. Hij lijkt daarbij echter vergeten dat Tesla eveneens dramatisch scoort op kwaliteit en dat zelfs Volkswagen met problemen kampt bij de ID.3. Softwareproblemen vooral.