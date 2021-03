3 functies die de Volvo XC40 Recharge niet heeft, maar andere EV's wél

Veel automerken zijn zo trots op hun elektrische modellen, dat ze uitpakken met een futuristisch design of op z'n minst een paar blauwe of koperkleurige accenten. Volvo moet daar niets van weten, de dichte grille en enkele Recharge-badges van de elektrische XC40 zijn al spannend genoeg.

Van de binnenkant lijkt de Recharge dan ook op elke andere XC40, afgezien van een klein batterij-icoontje in het instrumentarium waar normaal een benzine-pompje staat. En er is een charge-meter die uitslaat als je afremt op de motor. Maar naar drie andere doodnormale EV-functies zoek je vergeefs.

1. De Volvo XC40 Recharge heeft geen flippers

Flippers of knoppen om de regeneratie van remenergie mee in te stellen ontbreken. Dat zie je echt zelden bij een moderne elektrische auto. In plaats daarvan geeft de XC40 Recharge je twee opties om uit te kiezen: one pedal driving aan of uit.

Eerst denken we continu te gaan switchen, zodat de auto soepel uitrolt op de snelweg en afremt met het gaspedaal in de stad. Maar het in- of uitschakelen vereist drie aanrakingen op het touchscreen en dat zijn er twee te veel. Dus leren we onszelf aan om overal met één pedaal te rijden en dat werkt perfect.

2. De Volvo XC40 Recharge heeft geen rijprogramma’s

Wat doe je als je te laat bent voor een afspraak? Je gebruikt de sportstand. En wat nu als de batterij leeg raakt? Dan ga je in de Eco-stand rijden. Zo werkt het in elke elektrische auto van de Opel Mokka-e tot de Volkswagen ID.4. Maar de Volvo XC40 Recharge heeft geen rijprogramma’s.

Toegegeven: de elektrische XC40 is 408 pk en 660 Nm sterk, dus druk je rechtervoet hard naar de vloer en je rijdt in een soort van sportstand. 0 tot 100 in 4,9 seconden is ronduit indrukwekkend. Dat doen de Mokka E en ID.4 hem niet na.

3. De Volvo XC40 Recharge heeft geen EV-menu’s

Elektrische auto’s zoals de huidige Hyundai Ioniq EV, de Kia e-Niro en de Mercedes EQA zijn lekker kwistig met informatie over het stroomverbruik. Dan wordt met grafieken, animaties en taartdiagrammen inzichtelijk gemaakt wat de grootste energievreters zijn. En vaak zie je welke invloed jouw rijgedrag heeft op de actieradius.

De elektrische XC40 houdt zijn kaken stijf op elkaar en vertelt je niets over zijn elektrische escapades. Zelfs de resterende actieradius wordt niet in kilometers, maar in procenten uitgedrukt. Pas als de batterij bijna leeg is, komen er kilometers bij te staan.

Conclusie: less is more?

Waarom elektrisch rijden moeilijker maken dan nodig, zal Volvo gedacht hebben. De XC40 Recharge heeft geen flippers om de regeneratieve remkracht mee te regelen, geen rijprogramma's om uit te kiezen en geen grafieken die het stroomverbruik in kaart brengen. De elektrische suv heeft wel one pedal driving, dus het is letterlijk een kwestie van je rechtervoet laten zakken en verder nergens meer naar omkijken. Misschien is dat wel de ultieme vorm van onthaasten …