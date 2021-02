Prijsvergelijking: kun je een goedkopere auto kopen dan de Dacia Sandero?

Dacia Sandero

De nieuwe Dacia Sandero is zo groot als een Renault Clio, maar geprijsd als een Twingo. Geen merk geeft je zoveel auto voor 13.490 euro. Dat je dan tegen simpele wieldoppen aankijkt, deert ons niet. Het ontbreken van airco wel, want die doet wonderen voor het comfort en de restwaarde. Verder gunnen we onszelf drie pleziertjes: een radio met usb-aansluiting, elektrische ramen vóór en een vrolijke lakkleur (rood, blauw of geel, alles is beter dan wit). Alleen voor de gekleurde lak hoef je bij Dacia bij te betalen, de radio en de elektrische ramen zijn standaard. Dat is opmerkelijk, want in de goedkoopste stadauto’s moet je zelf zingen en zwengelen.

Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel (vanaf 13.490 euro)

Basisuitvoering - 13.490 euro

Airconditioning - 595 euro

Radio met usb-aansluiting - standaard

Elektrische ramen voor - standaard

Vrolijke lakkleur - 595 euro

Totaal: 14.680 euro

Duurder: Renault Clio

De Sandero is gebaseerd op de Renault Clio. Zijn prijslijst laat echter heel andere bedragen zien. De verschillen zijn zo groot, dat zelfs een ferme dealerkorting ons moeilijk op andere gedachten kan brengen. Wel kun je de Clio uitgebreid configureren, met een hybride aandrijflijn, prachtige wielen, kleuraccenten in het interieur en stoelverwarming.

Renault Clio TCe 90 (vanaf 18.990 euro)

Basisuitvoering - 18.990 euro

Airconditioning - standaard

Radio met usb-aansluiting - standaard

Elektrische ramen voor - standaard

Vrolijke lakkleur - 595 euro

Totaal: 19.585 euro

Duurder: Renault Twingo

We schrikken zo van het prijsverschil met de Clio, dat we ook in de prijslijst van de Twingo duiken. Het zal toch niet dat de relatief ruime Sandero goedkoper is dan dit ieniemienie-autootje? Maar het is echt zo: de goedkoopste Twingo kost al 14.290 euro en zit slechter in z’n spullen dan de Dacia. Een vergelijkbare Twingo kost meteen 15.590 euro.

Renault Twingo SCe 65 (vanaf 14.290 euro)

Collection-uitvoering 15.590 euro

Airconditioning - standaard

Radio met usb-aansluiting - standaard

Elektrische ramen voor - standaard

Vrolijke lakkleur - 195 euro

Totaal: 15.785 euro

Goedkoper: Toyota Aygo

Is er dan niet één auto – hoe klein ook – goedkoper dan de Dacia Sandero? Het probleem is dat de goedkoopste modellen geen radio hebben, laat staan elektrische ramen of airco. Zo kan het dat de Mitsubishi Space Star, Fiat Panda, Hyundai i10, Citroën C1, Peugeot 108 en de Kia Picanto allemaal duurder uitvallen. Maar wacht! De Toyota Aygo is 15 euro goedkoper.

Toyota Aygo 5-deurs (vanaf 12.850 euro)

X-fun-uitvoering - 14.450 euro

Airconditioning - standaard

Radio met usb-aansluiting - standaard

Elektrische ramen voor - standaard

Vrolijke lakkleur - 215 euro

Totaal: 14.665 euro