Niks geen bosje bloemen! Man geeft vrouw Bugatti Chiron voor Valentijnsdag

Bugatti introduceerde de Chiron Sport drie jaar geleden. Net als de 'gewone' Bugatti Chiron heeft hij een 8,0-liter W16-motor met vier turbo's en een vermogen van 1500 pk. De ultieme sportwagen doet iets meer dan 2 seconden over de sprint naar 100 km/h. Zijn top ligt op 420 km/h. Kost wat (2,5 miljoen euro, exclusief belastingen), maar dan heb je ook wat.

Een Bugatti Chiron Sport in wit en rose

En zo dacht een man in Engeland er ook over. Via de Londense supercardealer H.R. Owen kocht hij een Bugatti Chiron Sport in Matt Blanc (wit) en Silk Rosé (rose); kleuren die terugkomen in het interieur. Hoe de vrouw van de man heet, weten we ook gelijk, want op diverse plaatsen in en op de Bugatti is de naam Alice te vinden.

Hoe zou de vrouw hebben gereageerd?

Dat betekent dat haar man aan Bugatti veel meer dan 2,5 miljoen euro heeft betaald, want de Franse autofabrikant vraagt natuurlijk grif geld voor alle unieke personalisaties die hij wilde. De Bugatti Chiron Sport Alice is een valentijnscadeau, dus zijn wij ontzettend benieuwd hoe de vrouw van de man op haar presentje reageerde. Misschien vindt ze de auto wel niks en wil ze hem ruilen ...