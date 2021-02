Een Tesla kopen met bitcoin: zo zou het kunnen werken ...

Dat Tesla 1,5 miljard dollar in bitcoins heeft geïnvesteerd, weten we door een document dat de autofabrikant heeft aangeleverd bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission). Daarin staat ook vermeld dat Tesla bitcoins als betaalmiddel wil accepteren. Wanneer dat ingaat, is niet bekend. Tesla wil de mogelijkheid tot het betalen met bitcoins eerst in beperkte mate introduceren. Daarbij is het merk afhankelijk van landelijke wetgeving, schrijft het, dus zou het heel goed kunnen dat betalen met bitcoins alleen in bepaalde landen of regio's mogelijk wordt.

Eerste autofabrikant die bitcoins gaat accepteren

Als Tesla betalingen in bitcoins gaat accepteren, dan wordt het bedrijf de eerste autofabrikant die dat doet. Er zijn momenteel weinig andere grote ondernemingen waarbij je met bitcoins kunt betalen. Microsoft biedt die mogelijkheid bijvoorbeeld aan in zijn Xbox Store. Vooralsnog is de bitcoin met name populair als investering. Bij betalingen loop je namelijk tegen twee problemen aan: de relatief hoge transactiekosten (waardoor kleine aankopen heel duur worden) en de wispelturige koers van de bitcoin.

Tussenpersoon die bitcoins omzet in dollars of euro's

Maar stel nou dat je een Tesla Model 3 wilt kopen met bitcoins, hoe werkt dat dan? Veel bedrijven die bitcoins accepteren, werken momenteel met een tussenpersoon: een partij die de bitcoins uit jouw digitale portemonnee omzet in dollars of euro's en het benodigde bedrag vervolgens in die valuta op de rekening van de ontvanger stort. Microsoft gebruikt daarvoor BitPay. Wat Tesla ook doet, het bedrijf zal voorlopig waarschijnlijk geen directe betalingen in bitcoins accepteren. Daarvoor is de koers van de cryptomunt simpelweg teveel aan veranderingen onderhevig.

De wisselkoers van de bitcoin is extreem wispelturig

Bijvoorbeeld: op 17 maart 2020 was één bitcoin iets meer dan 4500 euro waard, inmiddels schommelt de koers rond de 40.000 euro. Natuurlijk veranderen de koersen van de dollar en de euro ook constant, maar die zijn over het algemeen veel stabieler. De koers van de bitcoin kan zomaar instorten - zoals in januari 2018 gebeurde - of in één keer de lucht ingaan - zoals na de investering door Tesla gebeurde. Bedrijven zullen daar een soort beveiliging tegen willen hebben als ze bitcoins als directe valuta gaan accepteren.

Tesla zegt zelf een bitcoinsysteem te willen ontwikkelen

Tesla zegt zelf een bitcoinsysteem te willen ontwikkelen. Waarschijnlijk gaat de aankoop van een Tesla Model 3 in bitcoins dan werken met een wisselkoers die voor een aantal minuten wordt vastgezet. De prijs van de Model 3 wordt gewoon nog in euro's aangegeven, maar dan zegt Tesla bijvoorbeeld tegen een bitcoinkoper: 'dit is voor de komende paar minuten het aantal bitcoins dat we van je willen hebben, daarna kan de koers weer anders zijn'.