Je zult in 2017 maar 215.000 euro hebben aanbetaald voor een Tesla Roadster Founders Series, of 43.000 euro voor een 'gewone' Tesla Roadster. Dan ben je dat geld nog veel langer kwijt dan je eerst dacht. Nou ben je ook een beetje naïef natuurlijk als je daadwerkelijk geloofde dat Tesla de Roadster in 2020 klaar zou hebben. De beloftes van Elon Musk moet je altijd met een strooivrachtwagen vol zout nemen.

Specificaties Tesla Roadster klinken ongelofelijk

Overigens kunnen we ons helemaal voorstellen dat Tesla veel tijd nodig heeft om de Roadster te ontwikkelen. De specificaties van de elektrische sportwagen klinken nog steeds ongelofelijk (in de zin dat we ze eigenlijk niet geloven). Een 200 kWh-batterij, een actieradius van 1000 kilometer, drie elektromotoren met 10.000 Nm koppel en een topsnelheid van meer dan 400 km/h.

In 1,9 seconden van stilstand naar 60 mph

Dat de nieuwe Roadster snel is, staat buiten kijf. Volgens Tesla gaat hij in 1,9 seconden van stilstand naar 60 mph (97 km/h) en dat ziet er een beetje uit als in bijgaande video. Of de passagiers - die alleen maar 'aaaaarrrrggghh!' kunnen uitbrengen op het moment van lanceren - echt in 1,9 tellen op bijna 100 km/h zitten, kunnen we natuurlijk niet controleren, maar indrukwekkend ziet het er zeker uit.

Tesla Cybertruck in 2021, "als we geluk hebben"

De Tesla Cybertruck dan. Het bizarre ding werd in 2019 gepresenteerd en zou dit jaar in productie moeten gaan. Maar ook Musk gelooft daar niet meer in. Tegenover investeerders krabbelde hij terug. "Als we geluk hebben, dan kunnen we eind dit jaar nog een paar exemplaren leveren, maar ik verwacht dat de serieproductie pas in 2022 begint. We zullen binnenkort de benodigde productieapparatuur gaan bestellen."

Technische ontwikkeling Cybertruck nog niet klaar

En uit dat laatste zinnetje kun je opmaken dat ook 2022 waarschijnlijk niet het jaar van de Cybertruck gaat worden. We zitten nog vroeg in 2021, maar als je nu nog je volledige assemblagelijn moet inrichten met machines die je nog niet eens hebt besteld, dan ben je nog wel even bezig. Musk zegt bovendien dat de technische ontwikkeling van de Cybertruck nog niet helemaal klaar is.