Stratenmakers zijn geen fan van de Cadillac CT4 en CT5 Blackwing

Dat was even schrikken voor de liefhebbers. De 'gewone' Cadillac CT4-V en CT5-V hebben 'slechts' 330 en 365 pk. En dat terwijl hun voorgangers - de ATS-V en CTS-V - nog op respectievelijk 470 en 649 pk zaten. Er is dus ruimte voor nog sterkere modelvarianten. En die ruimte is nu gevuld. De Cadillac CT4-V Blackwing en CT5-V Blackwing kun je in die zin vergelijken met de Competition-modellen van BMW M of de AMG S-varianten van Mercedes.

Cadillac CT4-V Blackwing kruist de degens met de BMW M3

De Cadillac CT4-V heeft een viercilinder turbomotor aan boord, maar die is in de Blackwing vervangen door een geblazen V6. Het blok levert 479 pk en 603 Nm, waarmee de Cadillac de degens kan kruisen met de BMW M3 (480 pk, 550 Nm). Van stilstand naar 60 mph (97 km/h) gaat in 3,8 seconden. In Amerika doen ze niet aan betuttelende herenakkoorden, dus houdt de CT4-V Blackwing het niet bij een begrensde 250 km/h voor gezien, maar dendert hij door naar 304 km/h. Standaard heeft hij een handgeschakelde zesbak. Een tientraps automaat is ook leverbaar.

Meer dan 320 km/h in de Cadillac CT5-V Blackwing

Er is echter altijd baas boven baas. En dat is in dit geval de Cadillac CT5-V Blackwing. Hij maakt gebruik van een 6,2-liter supercharged V8 met 677 pk en 893 Nm. De krachtigste Cadillac ooit heeft 3,7 seconden nodig om naar 60 mph te knallen en houdt het pas boven de 320 km/h voor gezien. Kan de sprint naar 97 km/h niet sneller? Misschien, maar daarvoor heb je vierwielaandrijving nodig, en dat heeft de CT5-V niet. Wederom kun je als koper kiezen tussen een handbak en een automaat. Wie nóg betere remmen wil, kan koolstofkeramische exemplaren bestellen.

Cadillac begon in 2003 met zijn V Series-modellen

Cadillac begon in 2003 met zijn V Series-modellen. Het Amerikaanse luxemerk wilde het opnemen tegen de performancelabels van BMW (BMW M) en Mercedes-Benz (Mercedes-AMG), wat in ieder geval qua productieaantallen niet is gelukt. Wel waren de V Series uitstekende rijdersauto's, met altijd achterwielaandrijving, vaak een handbak en natuurlijk een heerlijk hamerende V8 voorin. Met de CTS-V nestelde Cadillac zich vooraan in de race om zoveel mogelijk pk's in een zakensedan te stoppen.

Een Chevrolet Corvette Z06 met vier deuren



De eerste Cadillac CTS-V was uitgerust met de V8 uit de Corvette Z06 (generatie C5). De 400 pk sterke krachtbron was standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. In 2005 volgde de weinig geliefde Cadillac XLR-V, die zijn platform deelde met de Corvette C6 en gebruikmaakte van een Cadillac Northstar-V8 met 450 pk. Een jaar later kwam de STS-V op de markt, met dezelfde Northstar-motor, maar met 25 pk meer. Zowel de XLR-V als de STS-V bleven slechts drie jaar op de markt.

Laatste Cadillac CTS-V was iets sneller dan de CT5-V Blackwing



Daarna had de CTS-V het rijk alleen. De tweede generatie deelde zijn motor met de Corvette ZR1 (generatie C6). Het 6,2-liter achtcilinderblok werd aangejaagd door een supercharger en produceerde liefst 565 pk. Van de tweede CTS-V was ook een stationwagonvariant en een coupé. Hij werd opgevolgd door de toen sterkste Cadillac ooit: de CTS-V met 649 pk. Het model haalde een topsnelheid van 322 km/h en ging in 3,6 seconden van 0 naar 97 km/h (60 mph). De ATS-V - met 470 pk leverende V6 - hield het bij 304 km/h voor gezien en was 0,1 seconde 'langzamer' op de sprint.