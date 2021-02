3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Mazda MX-30

De Mazda MX-30 rijdt zo lekker, dat we er graag grote afstanden mee afleggen. Hij is comfortabel, stil en heeft een prachtig interieur. Maar toch is er genoeg te klagen: de accu is te klein, het verbruik is te hoog en het snelladen gaat te traag. Je leest het in onze rij-impressie én onze actieradiustest bij 100 en 130 km/h, dus in dit verhaal houden we het simpel. Wat zijn drie voordelen van de elektrische Mazda MX-30? En wat zijn drie nadelen?