De Toyota RAV4 is er met een benzinemotor of als hybride, voor een vanafprijs van 36.495 euro. Een stuk prijziger is deze Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, die minimaal 55.895 euro kost. En daarmee zit hij precies 5 euro onder de vanafprijs van de Suzuki Across. Al moeten we daarbij een paar kanttekeningen zetten. De Suzuki is er in slechts één (vrij compleet uitgeruste) uitvoering, met als enige optie metallic lak. Toyota biedt de nieuwe RAV4 Plug-in Hybrid in vijf varianten aan: de Dynamic (58.995 euro), Style (61.295 euro), Bi-Tone Plus (66.995 euro), Business (55.895 euro) en Business Plus (63.595 euro).

Een verbruik van 1 op 100 ... Serieus?

Of je met een Suzuki of Toyota te maken hebt, kun je vooral aan de voorkant zien. De Across heeft een grote zeshoekige muil, bij de RAV4 is de voorkant in twee roosters gesplitst. Onderhuids en in het interieur is nagenoeg alles hetzelfde. De plug-in hybride-aandrijflijn van beide auto's is 306 pk sterk en heeft een theoretische (lees: fictieve) verbruik van 1 op 100. Op batterijkracht alleen kom je maximaal 75 kilometer ver. Zowel de Suzuki als Toyota mag 1500 kilo trekken, dus daar kunnen de caravantrekkers wat mee.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid vanaf juni

De Toyota RAV4 Plug-in Hybrid staat in juni bij de dealers. Standaard is de Business-versie uitgerust met onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, verwarmbare zitplaatsen voor én achter, een elektrisch (en handsfree) te bedienen achterklep, DAB+ digitale radio en een 8-inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto. Als je kiest voor de Business Plus krijg je 19-inch lichtmetaal, een 9-inch multimediascherm, navigatie, leren bekleding en een Smart Rear View Mirror (een camerafunctie in de binnenspiegel).