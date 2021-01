Coronarellen en vandalisme: welke schade aan je auto is verzekerd?

Allereerst is het goed om te weten dat verzekeraars een onderscheid kunnen maken tussen vandalisme en rellen. In de polisvoorwaarden staat of er een verschil is in de dekking van de betreffende verzekeraar. Er zijn verzekeraars die schade door grootschalige rellen niet uitkeren. Maar in het geval van de rellen van de afgelopen dagen spreekt het Verbond van Verzekeraars van een ‘uitzonderlijke situatie’.

De Nederlandsche Bank laat weten dat de aangerichte schade onder ‘klein molest’ valt. Dit houdt in dat de verzekeraars kunnen uitkeren. Mensen die goed verzekerd zijn, hoeven zich dus geen zorgen te maken. Volgens het Verbond van Verzekeraars is er afgesproken om coulant te zijn bij de behandeling van schadeclaims met betrekking tot de coronarellen.

Autoschade door coronarellen

Ook bij de autoverzekering kan er in de dekking onderscheid gemaakt worden tussen vandalisme en rellen. Met een allriskverzekering is in beide situaties alle schade aan de auto normaal gesproken gedekt. Dit geldt ook voor brandschade door vandalisme. Wel heeft autoschade door vandalisme gevolgen voor de schadevrije jaren van de eigenaar. Hierdoor is het mogelijk dat de premie stijgt.

Naast allrisk is er WA + beperkt casco; deze dekking is net wat minder uitgebreid. Of beperkt casco alle autoschade dekt, hangt af van de polisvoorwaarden. Beperkt casco heeft in ieder geval geen dekking voor vandalisme. Is de oorzaak van de autobrand onbekend? Dan is de autoschade vaak wel verzekerd. Ook kapotte ruiten worden meestal vergoed, maar een kras op wagen niet.

In het geval van een WA-verzekering wordt autoschade als gevolg van de rellen van de afgelopen dagen niet vergoed. De auto-eigenaar draait in dat geval zelf op voor de kosten: een WA-verzekering dekt namelijk alleen de schade die de autobezitter met zijn of haar wagen bij anderen veroorzaakt.