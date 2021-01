Woehoe! Tesla heeft in 2020 voor het eerst winst gemaakt

Hoewel, dat moeten we nuanceren. Ja, de verkoop van elektrische auto's ging prima, maar Tesla verdient vooral heel veel geld met de verkoop van emissiecredits aan andere autofabrikanten. Dat zit zo: in Europa kunnen fabrikanten een flinke boete krijgen als ze de gemiddelde CO2-uitstoot van hun vloot niet onder de 95 g/km krijgen. Fiat Chrysler redt dat bijvoorbeeld niet, dus heeft het concern bij Tesla emissiecredits ingekocht. Daarmee mogen ze een x aantal elektrische (en dus uitstootloze) Tesla's bij hun productie optellen en komen ze wel aan de 95 g/km. Uiteraard vraagt Tesla vele miljoenen dollars voor die credits.

Tesla bouwde nét geen 500.000 auto's

Hoe dan ook, in 2020 hield Tesla onder de streep 721 miljoen dollar over, op een totale omzet van 31,5 miljard dollar. Het is de eerste jaarwinst voor Tesla sinds de onderneming in 2003 werd opgericht. De hierboven genoemde emissiecredits leveren Tesla ieder kwartaal honderden miljoenen op. In de laatste drie maanden van 2020 bijvoorbeeld 401 miljoen dollar. In dezelfde periode verkocht Tesla 180.667 auto's, waarvan 161.701 van de types Model 3 en Model Y. Over heel het jaar kwam de afzet uit op 499.647 auto's (en dat in een jaar van lockdowns!). Tesla-directeur Elon Musk (nu de rijkste man ter wereld) mikte op 500.000 auto's, dus zal hij best tevreden zijn. Voor 2021 heeft hij een productie van 750.000 als doel gesteld.

Tesla Model 3 en Model Y blijven populair

In Europa heeft Tesla te maken met een dalend marktaandeel. Vooral de populariteit van de Volkswagen ID.3 en ID.4 is daar debet aan. Maar in China stijgen de verkopen hard, sinds Tesla daar een fabriek in Shanghai heeft geopend. De oude Tesla Model S en Model X hollen hard in verkopen achteruit (Tesla legde zelfs de productie even stil), maar de Tesla Model 3 en Model Y gaan nog steeds goed. De grote uitdaging voor Tesla wordt nu het uitbreiden van zijn leveringsprogramma en het vervangen van zijn oudere modellen. Er komen een opgewaardeerde Model S en Model X aan, aldus Musk, en er wordt ook nog steeds gewerkt aan de Tesla Roadster, Tesla Cybertruck en Tesla Semi.