Tweede facelift: Mini-familie is verslaafd aan plastische chirurgie

Bij iedere facelift van een auto is de grote vraag: zie je er iets van? Vaak moet je dertig keer kijken voordat je de wijzigingen waarneemt, maar niet bij de Mini. Als de nieuwe uitvoering op je af komt rijden, valt direct de afwijkende neus op. De relatief grote Mini-muil - die nóg groter is gemaakt - was voorheen helemaal in het zwart uitgevoerd. Nu zit achter het kenteken een in carrosseriekleur gespoten baan. Mistlampen in de onderbumper heeft de kersverse Mini niet meer. LED-koplampen zijn voortaan standaard.

Opvallende optie is het dak in twee kleuren

En dat was het eigenlijk wel, want de wijzigingen aan de achterzijde van de Mini zijn zo subtiel dat je ze niet ziet. Opvallende nieuwe optie is het dak in twee kleuren. Zoals je bij de blauwe auto op de foto kunt zien, verloopt zijn dak van donkerblauw naar lichtblauw naar zwart. Verder zijn er enkele aanvullende carrosseriekleuren en lichtmetalen wielen beschikbaar en is het interieur licht aangepakt, met als nieuwe opties stuurwielverwarming, een elektrische parkeerrem en Active Cruise Control met Stop&Go-functie.

Mini Cooper S verliest 14 pk aan vermogen

Aan de beschikbare motoren verandert niets. De Mini driedeurs, vijfdeurs en Cabrio zijn er in drie versies: met 75 pk, 102 pk of 136 pk, allemaal uit een 1,5-liter turbodriecilinder. De 2,0-liter vierpitter is voorbehouden aan de Cooper S en de John Cooper Works en levert 178 pk (was 192 pk) of 231 pk. De vorig jaar geïntroduceerde Mini Electric heeft een 184 pk sterke elektromotor en komt maximaal 234 kilometer ver op een volgeladen batterij (volgens de officiële WLTP-cijfers).

Gefacelifte Mini kost minimaal 23.500 euro

Instappen in een Mini kun je vanaf 23.500 euro. Voor dat geld krijg je een Mini One First met 75 pk in driedeursuitvoering. Maar als je nou net 400 euro meer betaalt, kun je diezelfde Mini One met 102 pk krijgen. Een betere deal, lijkt ons. De Cooper (136 pk) en Cooper S (178 pk) zijn er vanaf 27.900 en 35.900 euro. Voor een Mini vijfdeurs betaal je minstens 26.900 euro (One met 102 pk), voor een Mini Cabrio ben je sowieso 31.200 euro kwijt (One met 102 pk). De Mini Electric kost 36.200 euro. Het duurst ben je uit met de Mini John Cooper Works (vanaf 45.900 euro).