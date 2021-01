Komt de gekste Volkswagen Polo ooit terug?

De Polo Harlekin veranderde in 1995 van een ludiek, veelkleurig reclame-instrument in de gekste Polo die Volkswagen ooit bouwde. Hij was gebaseerd op de derde generatie van de Volkswagen Polo, met de interne typebenaming 6N. Het was de eerste Volkswagen Polo die je als vijfdeurs kon bestellen. Ook bijzonder was destijds het blokkendoosprincipe dat Volkswagen bij de Polo hanteerde. Dit bestond uit vier overzichtelijke bouwstenen: aandrijving, uitrusting, opties en kleur. Hierdoor kon de klant op een overzichtelijke manier zijn eigen favioriete Polo samenstellen.

Blokkendoosprincipe Polo 6N



Om het blokkendoosprincipe te visualiseren, verzon Volkswagen een bijbehorende kleurencode. Daarbij stond blauw voor de aandrijflijn, geel voor de uitrusting, rood voor de opties en mintgroen voor de leverbare lakkleuren. Om het blokkendoosprincipe - oftewel het Baukastensystem - onder de aandacht te brengen, bouwde Volkswagen 20 Polo's waarbij al deze kleuren in de carrosserie terugkwamen. Ze werden als blikvanger opgesteld bij grote dealers en ingezet voor marketingactiviteiten.



Polo Harlekin in productie



Een heleboel consumenten vonden de vierkleurige Polo's zo leuk, dat ze bij de dealer informeerden of ze er eentje konden bestellen. Volkswagen ging overstag en besloot in 1995 om er duizend stuks te gaan bouwen. Vanwege het jolige uiterlijk werd de auto omgedoopt tot Polo Harlekin, naar het bonte kostuum dat een traditionele harlekijk droeg.



Tijdens de productie werden de carrosseriepanelen van één en dezelfde auto niet allemaal apart gespoten. Voor elke Polo Harlekin bouwde Volkswagen vier normale Polo’s in de kleuren blauw, rood, geel en mintgroen. Vervolgens werden de motorkap, achterklep, portieren, bumpers en spiegels volgens een vast patroon uitgewisseld.



Hoeveel Polo's Harlekin zijn er gebouwd?



De officiële basiskleur van een Polo Harlekin is die van het dak, de dorpels en in de motorruimte. Maar welke kleurencombi je als klant precies kreeg, bleef een verrassing tot de dag van de aflevering. De duizend eerste Polo's Harlekin vlogen als warme Kaiserbrötchen over de toonbank, waarna Volkswagen besloot er nog even mee door te gaan. In totaal zijn er ruim 3800 Polo's Harlekin geproduceerd. In Nederland is de Polo Harlekin nooit officieel geïmporteerd. Toch zijn er via privé-import diverse Harlekins naar ons land gekomen, en er bestaan ook neppers: gewone Polo's die door een hobbyist in vier verschillende kleuren zijn gespoten.

Modern eerbetoon aan Polo Harlekin



Als eerbetoon aan de originele Polo Harlekin heeft de Nederlandse Volkswagen-importeur één exemplaar van de huidige Polo als Harlekin vermomd. In 2020 was de Volkswagen Polo één van de bestverkochte auto's van Nederland - bijna 9000 gingen er over de dealerdrempel. En wie weet wat er mogelijk is als er komend jaar genoeg mensen bij de dealer aankloppen voor een nieuwe Harlekin. Er is vast wel een car wraapper die hier zijn energie in wil steken!