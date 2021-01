Mobilize EZ-1: Dit is géén Renault Twizy! Of eigenlijk wel ...

We kennen het verhaal inmiddels: auto's staan 90 procent van de tijd stil, we gaan van bezit naar gebruik, et cetera, et cetera. Mobilize gaat daarom rideshare-diensten aanbieden. Je weet wel, zoals Car2Go en Greenwheels. Mobilize gaat auto's en bedrijfswagens inzetten voor flexibele mobiliteitsdiensten, zoals autodelen, Uber-achtige taxiritten en het last mile bezorgen van goederen.

Mobilize EZ-1 is een doorontwikkeling van de Renault Twizy

De Mobilize EZ-1 is ontworpen voor gedeeld gebruik, aldus Renault. Het kleine elektrische voertuigje voor twee personen is 2,3 meter lang. En laat dat nou net precies even lang zijn als de al jaren bestaande Renault Twizy. De Mobilize EZ-1 is voor de helft gemaakt van gerecyclede materialen en is zelf voor 95 procent her te gebruiken. Het elektrowagentje is voorzien van een batterijwisselsysteem.