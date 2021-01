Verlieslijdend Renault presenteert reddingsplan

Het plan wordt uitgevoerd in drie fasen: Resurrection (tot 2023), Renovation (tot 2025) en Revolution (na 2025). In de eerste fase richt Renault zich op het vergroten van de winstmarge, om daarna - in de tweede fase - het modellengamma onder de loep te nemen. In de jaren na 2025 komt de focus te liggen op elektrificatie (waar Renault natuurlijk al een aantal jaren mee bezig is) en het ontwikkelen van nieuwe vormen van mobiliteit.

Minder platformen, minder motoren

Daarbij gaat Renault snijden in het aantal platformen en motoren. De groep wil van zes naar drie platformen en van acht motorfamilies (drie benzine, drie diesel, één hybride en één elektrische) naar vier (één benzine/hybride, één diesel, één elektrisch en één waterstof). Het doel is verder om de productie omlaag te brengen en de winstgevendheid omhoog. In 2019 bouwde Groupe Renault zo'n 4 miljoen auto's. Dat moet omlaag naar ruim 3 miljoen in 2025.

Renault Talisman en Espace gaan eruit

Groupe Renault heeft ook individuele doelen bedacht voor de individuele merken: Renault, Alpine, Dacia en Lada. Renault moet een echt elektromerk worden (ach, dat willen alle fabrikanten tegenwoordig) en gaat een c-segment-offensief starten. Modellen die niet goed verkopen, zoals de Talisman en Espace, gaan eruit. In 2025 moet de helft van de nieuwe Renault-modellen volledig elektrische zijn.

Alpine wordt het autosportmerk van Renault

Alpine wordt de autosport- en performancetak van Groupe Renault. Onder Alpine komen niet alleen de eigen modellen te hangen, maar ook die van Renault Sport te hangen. Het Formule 1-team van Renault krijgt een nieuwe naam: Alpine F1. Daarbij worden alle toekomstige Alpine's volledig elektrisch, ook de vervanger van de Alpine A110, die in samenwerking met Lotus wordt ontwikkeld. In 2025 moet Alpine winstgevend zijn.

Dacia brengt 'iconische modellen' terug?

Dacia en Lada krijgen tussen nu en 2025 zeven nieuwe modellen, waarvan twee in het c-segment. Hoeveel van die modellen een Dacia-badge krijgen, is niet bekend. Het Roemeense merk gaat een aantal 'iconische modellen' terug laten komen. Wij zouden zo niet weten welke klassieke modellen van Dacia als iconisch worden gezien, maar vooruit …